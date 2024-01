Cosa potrebbe accadere da ora in poi sui mercati azionari internazionali? Gennaio e ottobre sono i mesi dove la probabilità che si formi un minimo è superiore alla media ma forse questa volta, per il 2024 questa ciclicità non potrebbe ripetersi. Infatti come vedremo nel prossimo paragrafo il percorso campione annuale dettato dallo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi indicherebbe un tragitto diverso da ora in poi. Occhio alla volatilità perchè potrebbe dare indicazioni probabili sul futuro di Wall Street e i mercati azionari.

Percorso campione per il 2024

I setup calcolati secondo i nostri calcoli statistici per l’anno in corso saranno i seguenti: 7 marzo, 18 aprile, 20 maggio, 24 giugno, 11 ottobre e 19 dicembre. In queste date potrebbero formarsi minimi/massimi assoluti/relativi.

I nostri studi sulle serie storiche indicano come probabile questo andamento su base settimanale:

Fase ribassista fino a maggio e poi ulteriore rialzo. Il rendimento annuale dovrebbe essere fra il 7 e il 10%.



La chiusura della seduta borsistica del giorno 10 gennaio è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.695,73

Nasdaq C.

14.969,65

S&P500

4.783,45.

I nostri studi sulle serie storiche e sui pattern sui prezzi che si sono formati negli ultimi 100 anni ci fanno ritenere con una certa probabilità che la tendenza di breve termine rimarrà rialzista se le chiusure di contrattazione di domani dovranno essere superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

37.305,16

Nasdaq C.

14.813,92

S&P500

4.719,19.

Oggi vogliamo tornare su un argomento trattato diverse volte su queste pagine perchè riteniamo che i pattern di questo indicatore siano affidabili.

Negli ultimi anni quando la volatilità è arrivata nel range 8/12 è iniziata una fase correttiva dei mercati azionari. Ora siamo in un punto decisivo secondo i nostri calcoli:

le chiusure del mese di gennaio indicheranno con uan certa probabilità se è iniziato o meno un ribasso fino a marzo/maggio;

se questo pattern sarà confermato anche dalla volatilità, le probabilità di un ribasso potrebbero aumentare.

Torneremo su questo argomento nei prossimi giorni e poi a fine mese.

