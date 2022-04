Il collezionismo è un hobby che può fruttare tanti guadagni. Se si è capaci di fare qualche ricerca interessante per pezzi rari, si può arrivare davvero ad avere dei piccoli tesori in casa senza accorgersene. Si può collezionare di tutto: dalle monete rare, ai francobolli, ai dischi. Un tipo di collezione molto diffuso in Italia riguarda i fumetti. In giro ci sono tantissimi appassionati che sarebbero disposti a spendere davvero centinaia di migliaia di euro per accaparrarsi un numero particolare di un’edizione rara.

Spesso e volentieri si tratta di albi che, anni fa, venivano venduti in edicola per quattro soldi. Proprio per questo, occhio ai bauli in soffitta. Magari qualche nonno avveduto ha conservato delle collezioni o degli albi che possono arrivare a prezzi esorbitanti. Da poche centinaia di euro a letteralmente milioni, ecco quali sono i fumetti più rari e costosi che si possono trovare in qualche vecchia libreria. Attenzione anche ai mercatini dell’usato.

Occhio ai bauli in soffitta perché questi oggetti che possono valere anche 500.000 euro e più potrebbero nascondersi proprio lì

Il primo e più famoso supereroe è ovviamente Superman. L’albo che racconta la sua prima apparizione è Action Comics 1 del 1939. Solo cento copie pubblicate, una stampa in buone condizioni della prima edizione è stata recentemente venduta all’asta per ben 3,2 milioni di dollari! Il primo albo che uscì con il titolo Superman, invece, oggi vale “solo” 600mila dollari. Nel 1940 fu pubblicato More Fun Comics n.52 con le avventure dello Spettro. Una copia di quest’albo vale circa 250mila dollari. Il numero 1 di Archie Comics ha un valore simile: circa 260mila dollari. Risale al 1941 la prima apparizione di Capitan America: una copia di quell’albo che ha come autori Joe Simon e Jack Kirby oggi vale circa 350mila dollari.

Sempre della Casa delle Idee, il numero 1 di Marvel Comics con la prima apparizione della Torcia Umana e di Namor, principe di Atlantide, ha un valore di 375mila dollari. Stessa valutazione per il primo numero di Flash Gordon, uno dei personaggi più importanti dell’età dell’oro del fumetto.Le prime apparizioni valgono sempre più di tutto: l’Uomo Ragno, diventato l’idolo di generazioni di ragazzi, non fa eccezione. La sua prima comparsa avvenne nel numero 15 della rivista Amazing Fantasy, un albo che oggi vale 1 milione e 100mila dollari. E Batman? Beh, il numero 1 della rivista a lui intitolata, uscito nel 1940, oggi ha un valore di circa 400mila dollari. Se sembra poco, attenzione: Detective Comics n.27, l’albo che segna la prima apparizione in assoluto del Cavaliere Oscuro, oggi costa quasi un milione e mezzo di dollari.

