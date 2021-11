Nuovo cambio di stagione, nuova lista di film per tutti gli appassionati di supereroi Marvel, DC e non solo. Il genere dei cosiddetti “cinecomics” o “cinefumetti” ormai è diventato un contenitore incredibile e variegato di tantissimi film.

Gli appassionati possono divertirsi a trovare, all’interno della categoria, ulteriori suddivisioni: ecco allora che c’è il cinefumetto, commedia d’azione come Guardians of the Galaxy, o il cinefumetto thriller come Zack Snyder’s Justice League. Addirittura, c’è il cinefumetto horror: basta pensare agli Hellboy di Guillermo Del Toro.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Le nuove uscite non mancano mai. Per questo, anche questa stagione proponiamo ai Lettori tutti i cinecomics da non perdere in uscita nell’autunno del 2021. Per godersi un buon film in sala, popcorn alla mano.

Americani e italiani

Il primo film già in sala pronto per la visione, che a breve uscirà anche sulla piattaforma di streaming Disney Plus, è Eternals. Una narrazione moderna degli antichi miti della storia umana.

Fin dagli albori della civiltà, una razza di alieni immortali simili a dèi ha camminato sulla Terra. Sono i supereroi originali, che hanno ispirato mitologie e leggende, e dato vita alle storie degli eroi raccontate nei poemi epici. Questi super esseri sono gli Eterni: Ikaris, Gilgamesh, Thena, Ajak, Phastos e gli altri sono al cinema dal 5 novembre e sono pronti a narrare la loro storia.

Un’epopea Marvel in un film che ha poco da spartire con lo stile a cui i film degli Avengers hanno abituato il pubblico, ma che ha tanto da raccontare e da emozionare. La regia è di Chloe Zao, mentre nel cast ci sono tra gli altri Richard Madden, Kit Harrington, Salma Hayek e Angelina Jolie.

Tutti i cinecomics da non perdere in uscita nell’autunno del 2021

Il 17 dicembre arriverà al cinema un film attesissimo: Spider-Man No Way Home. Si tratta del sequel di Homecoming e Far From Home e vedrà il ritorno di Tom Holland nei panni del famosissimo e amatissimo Uomo Ragno. Con lui, in un’avventura che si preannuncia già epica, torneranno anche il Dottor Strange, impersonato da Benedict Cumberbatch, e la Mary Jane di Zendaya. Confermati nel cast dei cattivi Alfred Molina, Willem DeFoe e Jamie Foxx nei panni già interpretati nei vecchi film rispettivamente di Doc Ock, Goblin ed Electro.

Infine, solo un giorno prima (il 16 dicembre) sarà la volta di un debutto che si preannuncia già incredibile: arriverà finalmente nelle sale, dopo il rinvio a causa del Covid, il primo adattamento moderno di Diabolik, lo storico personaggio ideato dalle sorelle Giussani. Luca Marinelli darà il volto al Re del Terrore, mentre Miriam Leone sarà la biondissima Eva Kant. Nel cast del film, diretto dai Manetti Bros, anche Valerio Mastandrea nel ruolo dell’inflessibile ispettore Ginko.