Meglio mangiare la ricotta vaccina, di capra o di bufala, quando si è a dieta? La risposta non è così scontata

La ricotta è un prodotto tipico italiano e spesso presente sulle nostre tavole. Ma tra quella vaccina, di capra e di bufala, quale scegliere se si segue una dieta controllata? Scopriamo insieme le caratteriste di questi 3 prodotti.

La ricotta è un alimento favoloso che mai dovrebbe mancare nella nostra dieta. Con il suo sapore delicato e fresco è un ottimo pasto da consumare soprattutto in estate.

Ma la ricotta è un prodotto molto versatile, perfetto per preparare tantissime ricette diverse, sia dolci che salate. Saporita, leggera e morbida al palato. La sua consistenza è indicata per creare dei fantastici antipasti, primi piatti e anche dolci.

La ricotta può essere utilizzata, ad esempio, per preparare gli gnocchi, delle torte salate, il ripieno dei famosi cannoli, ecc.

Meglio mangiare la ricotta vaccina, di capra o di bufala se stai seguendo una dieta?

Grazie alla sua leggerezza spesso sostituisce degli ingredienti più calorici, come la panna o il mascarpone.

Ma che cosa è la ricotta? È un latticino ricavato dal siero del latte, quindi non si classifica come un formaggio. È un prodotto tradizionale di molte regioni del centro e del sud Italia e viene prodotto partendo dal latte vaccino, ovino, caprino e di bufala.

Il confronto tra 3 prodotti

Tutti sanno che ci sono diversi tipi di ricotta. Ma meglio mangiare la ricotta vaccina, di capra o di bufala durante la dieta?

Iniziamo col dire che la ricotta vaccina è prodotta con il latte di vacca. È un alimento eccellente che apporta 146 calorie ogni 100 g. Ha un gusto molto delicato e dolce, ma è anche una fonte di vitamine e minerali.

La ricotta vaccina è molto digeribile e ricca di proteine. Anche se parliamo di un alimento leggero, facciamo attenzione perché potrebbe contenere molto sodio.

La ricotta di capra ha un alto valore nutrizionale ed è un prodotto molto digeribile. Prodotta con il latte di capra è spesso difficile da trovare. 100 g di prodotto apportano 175 calorie. Quindi sarebbe leggermente più calorica di quella vaccina.

È un ingrediente adatto all’alimentazione dei bambini e per chi pratica sport. Al palato si presenta con un sapore molto deciso, che non tutti apprezzano. La ricotta di capra avrebbe un elevato potere antiossidante, mentre la presenza del fosforo e del calcio aiuterebbe la salute delle ossa e dei denti.

La ricotta di bufala, rispetto a quella vaccina e di capra, contiene più calorie e grassi (212 calorie ogni 100 g). È un prodotto ottenuto dal siero del latte di bufala ed ha un sapore molto dolce. Sarebbe una fonte eccellente di fosforo e calcio e avrebbe una quantità elevata di proteine.

Come si conserva la ricotta

La ricotta è un prodotto facilmente deperibili e deve essere consumato entro pochi giorni. Si conserva in frigorifero all’interno del suo contenitore (oppure in un uno in vetro o plastica con la chiusura ermetica). Ricordiamo di coprire la parte superiore con della pellicola trasparente.