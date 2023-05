Anche gli occhiali da sole fanno tendenza. Sono infatti un accessorio moda a cui molti non riescono a rinunciare. Sono tanti i volti dello spettacolo che decidono di indossare occhiali da sole. Tra questi anche Milly Carlucci, Antonello Venditti e Cristiano Malgioglio. Per loro non è solo una questione di moda. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Che siano vintage o moderni, neri o colorati, gli occhiali da sole non passano mai di moda. Donano eleganza ma esaltano anche la personalità di chi li indossa. Sono soprattutto i personaggi dello spettacolo a scegliere occhiali da sole di tendenza. Tra questi anche Milly Carlucci, Antonello Venditti e Cristiano Malgioglio.

Le star scelgono di indossarli sempre

Da sempre gli occhiali da sole identificano chi li indossa. Tra i più famosi artisti, ricordiamo Antonello Venditti. Il cantante si è sempre mostrato con i suoi Rayban, che non abbandona ancora adesso. Questi occhiali da anni caratterizzano fortemente il suo stile, tuttora inimitabile. Ed ancora tra le personalità dello spettacolo come non menzionare Cristiano Malgioglio. Cantante e opinionista televisivo, non rinuncia alle sue montature stravaganti. Malgioglio non è affezionato ad un modello in particolare, ma abbina gli occhiali al suo abbigliamento. Tuttavia a contraddistinguere le sue scelte è la lente scura. Anche Milly Carlucci, regina indiscussa di Rai 1, da tempo non può fare a meno dei suoi occhiali. Lenti azzurre e trasparenti e montatura dal gusto decisamente femminile. Questo modello sembrerebbe appartenere alla collezione di Alexander Mcqueen.

Occhiali da sole di tendenza: c’è una storia dietro quelli di Milly Carlucci, Antonello Venditti e Cristiano Malgioglio

Molti non conoscono le reali motivazioni che spingono i personaggi dello spettacolo a indossare occhiali da sole. Abbiamo menzionato in precedenza Antonello Venditti, il cantante ha rivelato in un’intervista un dettaglio inaspettato. Venditti ha raccontato ad una famosa rivista che ha scelto i suoi famosi occhiali a goccia come “simbolo di pace”. “Sono lo stesso modello che usavano i piloti dei bombardieri americani in Vietnam.- ha dichiarato Venditti, che ha aggiunto- Se li indosso io, forse, posso dare a questi occhiali un significato diverso”. Nel caso della Carlucci invece gli occhiali oltre a completare i suoi look, costituiscono una vera e propria protezione.

La conduttrice soffrirebbe infatti di una malattia ereditaria che non le permette di stare a contatto diretto con il sole. Infine anche Cristiano Malgioglio ha buoni motivi per sfoggiare i suoi occhiali. Indubbiamente un personaggio eccentrico che ama mettersi in mostra con vestiti e accessori originali. Tuttavia gli occhi dello showman sembra siano particolarmente sensibili alla luce. Motivo per cui le lenti scure servirebbero a proteggerlo dalle luci abbaglianti utilizzate in televisione. Questo ci insegna che non tutto è così come appare. Infatti anche un accessorio moda può nascondere un significato che non ci aspettiamo.