3 soluzioni per un fine settimana o una minivacanza da urlo a maggio a prezzi sorprendenti

Maggio e giugno sono due mesi in cui è possibile fare qualche giorno di vacanza a prezzi davvero incredibili. Ecco tre idee per un fine settimana o qualche giorno di relax in settimana in Italia

Un fine settima o una breve vacanza prima delle vacanze è l’occasione perfetta per rilassarsi. Fare qualche giorno lontano da casa e lavoro, nella seconda parte della primavera ha un duplice vantaggio. Prima di tutto si può arrivare meno stressati alle vacanze e quindi possiamo godercele di più. Inoltre possiamo sfruttare le offerte esclusive di un periodo considerato da sempre di bassa stagione, quindi a prezzi davvero ridotti. Di seguito abbiamo individuato 3 soluzioni per un fine settimana da ricordare a lungo ma low cost.

3 soluzioni per un fine settimana od una minivacanza a prezzi low cost

Negli ultimi anni maggio e giugno si sono rivelati mesi dalle temperature insolitamente elevate e dal tempo splendido. Tutto lascia pensare che sarà così anche quest’anno. Forse è un po’ presto per andare al mare, ma sono mesi perfetti per godersi qualche giorno in una spa.

Chi desidera vivere un’esperienza di benessere a contatto con la natura la Val di Non è perfetta. Qui non mancano le strutture con spa dove rigenerarsi e ritemprare corpo e spirito. Per esempio si può cogliere l’occasione di un’offerta di un resort 3 stelle con spa. L’offerta prevede 3 giorni, due notti, a partire da soli 112 euro a persona.Spa o lago luoghi perfetti per rilassarsi

Le alternative alle terme in Italia non mancano e maggio sembra Natale con occasioni che assomigliano a incredibili regali natalizi. Per esempio, cercando sul web su uno dei portali più famosi dedicati alle vacanze, è possibile scovare numerose offerte a Levico Terme. Tra queste ci colpisce quella di un hotel a 4 stelle con la spa, per soli 42 euro per 2 giorni, una notte, a persona. Nel prezzo è compresa la colazione, non sempre inclusa nel prezzo della camera e l’accesso alla spa dell’albergo.

Maggio è un mese perfetto per qualche giorno sul lago, in particolare il lago di Garda. Qui le attività della stagione estive in questo mese sono a pieno a differenza delle località balneari. Infatti già dalla metà di maggio iniziano ad arrivare i primi turisti dal Nord Europa per le vacanze.

Una vacanza low cost sul Garda o nei luoghi frequentati dalle celebrità

Facendo una ricerca sul web c’è l’imbarazzo della scelta, con offerte anche a prezzi davvero bassi. Per esempio tra le varie proposte si trova quella di un bel bed and breakfast, in località Salò. L’offerta prevede 38 euro a persone per 2 giorni, una notte, con colazione inclusa. Un’ottima soluzione e una occasione per una vista al vicino Vittoriale, la casa museo di Gabriele d’Annunzio.

Da sempre i vip stranieri amano la nostra Penisola. Perché non approfittare dei costi abbordabili di maggio per fare una vacanza low cost nei luoghi in cui vanno a trascorrere le vacanze le celebrità? Oggi la tecnologia ci permette di organizzare una

vacanza o un fine settimana in pochissimo tempo e col massimo del risparmio. A volte grazie al web è possibile individuare soluzioni a prezzi pazzeschi.