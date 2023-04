Come capire se l’amore è finito: 3 segnali del disinnamoramento che non devi assolutamente ignorare

Niente più farfalle nello stomaco, tante liti e poca chimica sono uno dei primi sintomi. Ma come capire quando arriva il momento di chiudere una relazione? Vediamo insieme quali campanelli d’allarme non devi trascurare!

Anche se speriamo non succeda mai, l’amore finisce, a 30 anni come a 60 anni. Passato il primo periodo di euforia è normale che ci siano degli alti e dei bassi in ogni relazione. Ma alcuni segnali dovrebbero farci capire che abbiamo superato il punto di non ritorno. Se ti stai chiedendo a che punto è la tua relazione, ecco qualche dritta che può aiutarti a fare chiarezza.

Quando la relazione non funziona più, ecco i sintomi

Uno dei primi segnali assolutamente da non trascurare è quello del tempo passato insieme. È naturale che due persone che vivono una relazione da tanti anni abbiano bisogno dei loro spazi. Ma quando la voglia di stare insieme viene a mancare, c’è un problema. Stare da soli con il partner è una noia, addirittura sbuffiamo e spesso organizziamo appuntamenti proprio per evitarlo? Forse è arrivato il momento di riflettere sui nostri sentimenti e voltare pagina.

Anche non litigare più potrebbe essere un segnale da non ignorare. Discutere può essere costruttivo per una coppia insieme da poco ma anche da tanti anni. Se evitiamo il litigio perché non abbiamo voglia di affrontare i soliti discorsi, meglio farsi qualche domanda.

Per finire abbiamo le critiche, una montagna di critiche, a volte anche senza senso. Se siamo sempre pronte a puntualizzare le cose negative qualsiasi cosa faccia l’altro è un problema. Potrebbe significare che siamo insoddisfatte e che forse l’altra persona alla fine non ha tutte le colpe.

Come capire se l’amore è finito, è arrivato il momento di lasciarsi?

Anche i sogni a volte possono esserci utili per fare un po’ di chiarezza. Nel sogno molto spesso il nostro subconscio ci vuole inviare qualche messaggio difficile da accettare. Un esempio, sai che sognare di perdere le scarpe potrebbe portare brutte notizie? Potrebbe significare che La relazione che stai vivendo è troppo stretta per uno spirito ribelle come il tuo! Quindi, ecco qualche consiglio su come capire se l’amore è finito ed è arrivato al capolinea. Non è semplice chiudere una storia anche se il partner è di uno dei segni zodiacali più fedeli e sensibili. O anche nel caso in cui la relazione dura da anni e non siamo più tanto giovani. Ma la domanda da farsi è sempre la stessa, vale la pena trascinare una relazione se non sono più felice?