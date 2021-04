L’iniziativa case a 1 euro nel corso dei mesi si arricchisce sempre di nuove opportunità da nord a sud del Paese. In questa sede la Redazione di ProiezionidiBorsa prenderà in esame la situazione di una specifica Regione del Sud. Vedremo infatti dove sono disponibili case a 1 euro in Puglia tra sole tutto l’anno e mare cristallino: ecco l’elenco completo.

Un elenco composto da due realtà e mezza, potremo dire, e nel corso dell’articolo spiegheremo anche il perché.

I dettagli dell’iniziativa case a 1 euro a Biccari

Procedendo da Nord a Sud della Regione più a Est d’Italia, il primo paesino di riferimento è Biccari. Siamo in provincia di Foggia, nel pieno del Tavoliere delle Puglie e a un lancio di sassi dalla vicina provincia di Benevento in Campania. Il mare più vicino, l’Adriatico, è ad Est del paesino e dista a circa 70 km.

Tuttavia, la filosofia di fondo delle case a 1 euro a Biccari si discosta in parte dalle altre iniziative “concorrenti”. In questo caso, infatti, si trovano sulla piazza due tipologie di immobili.

Quelli appunto posti in vendita a 1 euro e che necessitano di importanti interventi di ristrutturazioni. Si tratta di lavori edili di ripristino di queste case senza i quali sarebbe impossibile andarci a vivere.

Parimenti sono disponibili anche case abitabili sin dall’acquisto ed il cui prezzo di vendita arriva fino a 20mila euro.

Presentiamo il progetto case a 1 euro in Puglia tra sole e mare cristallino: ecco l’elenco completo

Sul sito del comune foggiano vi sono le informazioni utili per chi fosse interessato a saperne di più dell’iniziativa.

Un buon punto di partenza sarebbe visitare il sito dove è disponibile il catalogo online delle abitazioni oggetto dell’offerta. Si tratta di una vetrina online costantemente aggiornata che accoglie le case in vendita fino a 20mila euro.

Questa vetrina virtuale è particolarmente importante perché riporta tutti i dettagli utili per ogni singolo immobile proposto. Vale a dire: la descrizione, le foto della casa, il prezzo di vendita, il form per la richiesta delle informazioni aggiuntive, etc.

L’iniziativa del Comune di Taranto

Percorrendo circa 250 km più a Sud sempre della stessa Regione, giungiamo a Taranto, splendida città affacciata sul Mar Ionio. Qui l’Amministrazione comunale ha da tempo sposato il progetto case a 1 euro, per cui non si tratta di una novità come nel caso di Biccari.

In sostanza, di recente, il Comune di Taranto ha messo in vendita altre 6 case a 1 euro al fine di ripopolare la Città Vecchia. Abbiamo tuttavia già illustrato i dettagli di questo nuovo bando nell’articolo di cui qui il link.

Chiudiamo con l’esposizione delle case a 1 euro in Puglia tra sole tutto l’anno e mare cristallino: ecco l’elenco completo

Infine, percorrendo circa altri 100 km più a Sud, giungiamo a Caprarica di Lecce, ridente paesino della Grecìa salentina. Anche qui si potrebbe dire che il mare è casa: circa 15 km per raggiungere l’Adriatico, non più di 35 per lo Ionio.

È qui che il progetto case a 1 euro non è riuscito ad ora a decollare. In sostanza, da tempo l’Amministrazione comunale si è attivata e mossa in questa direzione ma è mancato il passo successivo. Ossia la messa a disposizione degli immobili disabitati del centro storico da parte dei rispettivi proprietari.

Per cui il progetto è allo stato attuale privo di immobili oggetto di potenziale acquisto.

In questo, come per tutti gli altri progetti simili, seguiremo da vicino le vicende e i relativi sviluppi. Laddove ci saranno novità, ne daremo pronta contezza ai nostri Lettori.

Abbiamo dunque illustrato dove cercare case a 1 euro in Puglia tra sole tutto l’anno e mare cristallino: ecco l’elenco completo.