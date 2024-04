Comunicato ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (informativa price sensitive)

Il Consiglio di Amministrazione di Valica approva il progetto di bilancio consolidato e d’esercizio al 31 dicembre 2023

Il Gruppo Valica continua a crescere

pari a € 5,2 milioni (+86% rispetto a Euro 2,7 milioni al 31 dicembre 2022)

EBITDA di Gruppo pari a € 0,7 milioni, marginalità sui ricavi operativi pari al 14% (+194% rispetto a Euro 0,2 al 31 dicembre 2022)

Utile netto pari a € -0,03 milioni, in miglioramento rispetto al valore al 31/12/2022 pari A € -0,18 milioni (+83%)

Indebitamento Finanziario Netto in miglioramento da € 1,2 milioni a € 0,4 milioni

ROMA, 23 aprile 2024. Il Consiglio di Amministrazione di Valica S.p.A. (“Valica” o la “Società”), mar-tech company operante nel business dell’attività pubblicitaria online (advertising digitale) e dell’organizzazione di eventi enogastronomici (event marketing), Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM: VLC.MI) ha esaminato e approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Gruppo Valica nel corso del 2023 ha ulteriormente rafforzato la sua specializzazione in ambito Mar-Tech nei settori del turismo e dell’Event marketing. Il Gruppo ha continuato a supportare gli stakeholder operanti nel settore del turismo e dell’enogastronomia nel processo di digitalizzazione, a partire dalla promozione (pubblicità on-line e off-line) fino alla gestione della comunicazione nel suo complesso.

Sono state ulteriormente sviluppate e articolate le 3 competenze chiave (know-how tecnologico, volumi di audience e content creation) che hanno portato il Gruppo ad operare in maniera sempre più efficiente nei 2 mercati di riferimento, vale a dire nel:

Business B2B, in cui ricadono tutte le attività commerciali di progettazione e gestione di campagne pubblicitarie per conto di inserzionisti Corporate, nonché tutti i servizi cd Mar-Tech in grado di promuovere (digitalmente) un prodotto e/o servizio in ambito turistico;

Business to Consumer (B2C): che comprende i progetti di organizzazione di eventi enogastronomici sul territorio italiano che hanno come destinatari finali clienti «Retail» privati.

ANALISI DEI PRINCIPALI DATI ECONOMICI, FINANZIARI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI

L’esame dei dati consolidati sopra riportati evidenzia l’andamento economico e patrimoniale positivo conseguito nel 2023 dal Gruppo Valica.

I Ricavi Totali consolidati del 2023 del Gruppo Valica sono pari ad Euro 5.153.950, con una crescita rispetto al 2022 pari al 86% grazie al consolidamento della partecipata Fytur SRL che ha avviato le sue attività operative da Gennaio 2023.

La crescita dei ricavi infatti è imputabile principalmente alla linea di Business «Digital ADV» («Display»), grazie al settore Reservation (sia Direct che Centri Media) e alla linea Automatizzato che ha visto l’implementazione delle nuove soluzioni tecnologiche anche con il supporto della nuova realtà Fytur SRL.

Anche la linea degli eventi nel mercato “BTC” ha contribuito alla crescita con una performance pari a Euro 594.000, +190% rispetto al 31 dicembre 2022, grazie all’incremento del numero delle manifestazioni enogastronomiche organizzate sul territorio italiano.

I Costi della Produzione consolidati del Gruppo Valica ammontano ad Euro 3.953.563, con un’incidenza sui ricavi 76,4%.

Il Costo del Lavoro consolidato del Gruppo Valica è pari ad Euro 512.509. L’incidenza sui ricavi del 2023 rispetto al FY 2022 migliora passando dal 22,4 al 10,0%.

L’EBITDA è pari ad Euro 687.878. L’incidenza sui ricavi sale al 14,0% rispetto all’8,7% del 31/12/2022 il cui valore assoluto era pari ad Euro 242.000.

Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato del 2023 è pari a Euro 72.606 in miglioramento rispetto al 31/12/2022 dove era pari a -118.652.

I Proventi e oneri finanziari consolidati evidenziano un saldo netto negativo di Euro 21.947 rispetto a Euro 37.652 del FY 2022.

Per effetto di quanto sopra riportato il Risultato ante imposte del 2023 del Gruppo Valica è pari a Euro 51.109.

Le Imposte del periodo sono pari, in valore assoluto, ad Euro 85.480. La perdita netta del 2023 si attesta a Euro 34.371 in miglioramento rispetto al dato del FY 2022.

L’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo è pari a Euro 378.726, in diminuzione di Euro 850.171 rispetto all’esercizio 2022, per effetto della liquidità iniettata con l’operazione di quotazione avvenuta a settembre 2023 e con il ripagamento dei debiti verso le banche secondo i piani di ammortamento assegnati. Nel corso del 2023 non sono stati accesi nuovi debiti finanziari rispetto a quelli già in essere nel 2022.

PRINCIPALI ACCADIMENTI AVVENUTI NEL CORSO DEL 2023

A Gennaio 2023 è entrata in operation la partecipata Fytur SRL, con la quale il Gruppo ha consolidato il suo core business (attività di vendita di pubblicità on-line) attraverso un rafforzamento delle competenze tecnologiche e il rafforzamento del marchio nel mercato italiano del Digital Marketing.

A Settembre 2023 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione a negoziazione delle azioni ordinarie Valica su Euronext Growth Milan. L’avvio delle negoziazioni è stato il 29 settembre 2023. L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di n. 335.880 azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a Euro 1.847.340.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

6 febbraio 2024. L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Valica SpA ha approvato il Progetto di fusione per incorporazione della controllata al 100% RDN S.r.l. in Valica S.p.A.

27 marzo 2024. L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Valica SpA ha approvato l’attribuzione al CdA della delega ad aumentare il capitale sociale fino a 7.000.000,00 di euro nei prossimi 5 anni.

17 aprile 2024. Valica ha annunciato la nascita di un nuovo format destinato al mercato BTC, ossia “Experience Park”. Si tratta di un parco esperienziale ideato dalla controllata Experience Lab SRL e dedicato allo sport e alle attività all’aria aperta nel territorio di Rocca di Papa. Il comune di Rocca di Papa e l’Ente Parco dei Castelli Romani hanno dato il proprio patrocinio all’evento e le attività inizieranno da Maggio 2024.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO DI VALICA SPA ALL’ASSEMBLEA

Il Consiglio di Amministrazione di Valica SpA propone la copertura integrale delle perdite dell’esercizio, pari a € 74.007, mediante le riserve disponibili.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE DEL GRUPPO VALICA

Il Gruppo è focalizzato al consolidamento della sua leadership nel mercato dei servizi mar-tech nel settore turismo ed enogastronomia, rafforzando la propria struttura interna.

Per quanto riguarda il mercato BTC, si lavorerà alla crescita per il 2024 del numero di appuntamenti del format Borgo di Vino coprendo un evento per ogni regione italiana ed impostare anche il processo di internazionalizzazione del format, sempre in collaborazione con l’Associazione del Club dei Borghi più belli d’Italia.

In particolare si stima che l’evento “Experience Park” avrà un impatto economico di circa 450.000 € sull’anno corrente e ci si aspetta che a regime nei prossimi anni possa arrivare a oltre 600.000 € con una marginalità attesa pari al 15%.

Nel 2024 la divisione Mar-tech del Gruppo punterà a sviluppare il progetto DMO Ville Tuscolane di cui è capofila nell’Associazione temporanea di impresa creata con soggetti pubblici e privati, con la propria controllata Experience LAB creando in questo modo una buona pratica da presentare anche alle altre DMO italiane

Infine lo sviluppo tecnologico della nostra soluzione dedicata ai publisher digitali lavorerà principalmente sul prodotto native verticale con l’obiettivo di aumentare il valore dell’RPM riconosciuto ai nostri partner editoriali.

Sempre dal punto di vista commerciale, la controllata Fytur SRL punterà a consolidare la proposta pubblicitaria del prodotto VECC, capace di saper offrire all’inserzionista la possibilità di parlare ad un consumatore attraverso diversi Device (Mobile, DOOH, CTV). Per ottenere risultati su questo ultimo punto, si lavorerà al consolidamento della rete dei venditori presenti su tutto il territorio nazionale che dialogano con i clienti diretti cercando in questo modo una disintermediazione parziale del rapporto attraverso le centrali media. Si investirà comunque anche sul personale interno e su consulenti esterni per migliorare il dialogo con le centrali media di Milano.

Emiliano D’Andrea, Amministratore Delegato del Gruppo Valica, ha così commentato: «In un contesto economico che si è ulteriormente complicato per i fatti del 7 ottobre 2023, il Gruppo ha comunque continuato la sua crescita realizzando circa un +100% su tutti i fondamentali economici rispetto al 2022. Con la quotazione all’Euronext Growth Milan stiamo lavorando affinché anche il 2024 possa darci ulteriori soddisfazioni per rendere sempre più solido il nostro modello di business».

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti il giorno 23 maggio 2024 agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato secondo le modalità ed i termini di legge e di Statuto. L’Avviso di Convocazione dell’Assemblea indicherà altresì le modalità di partecipazione all’adunanza assembleare, in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

La documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti con le materie all’ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede della Società, presso Borsa Italiana e sul sito internet della società www.valica.it, nella sezione Investor Relations/Documenti Finanziari.

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Valica S.p.A. è leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia. Nata nel 2016, l’azienda si distingue nel mercato italiano attraverso un network di oltre 120 siti web che raggiungono 20 milioni di utenti unici al mese.

Offre un’ampia gamma di servizi integrati, dalla pubblicità digitale all’organizzazione di eventi esperienziali e consulenza strategica.

Con una presenza dominante nel mercato italiano e una crescente visibilità internazionale, Valica S.p.A. si posiziona come il partner strategico ideale per aziende nel settore del turismo e dell’enogastronomia.

CONTATTI

VALICA S.P.A. Sede legale Roma (RM), via Arezzo n. 1 E-mail: investor.relator@valica.it Tel: +39 069499884 Sergio De Luca, Investor Relations Manager e CFO, sergio.deluca@valica.it EURONEXT GROWTH ADVISOR EnVent Italia SIM S.p.A Via degli Omenoni, 2 – 20121 Milano Tel: +39 0222175979 vbolelli@envent.it SPECIALIST MIT SIM S. p. A. Corso Venezia, 16 – 20121 Milano Trading-desk@mitsim.it Andrea Scarsi +39 02 3056 1270

***

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio “eMarket SDIR” e sul sito dell’Emittente, nella sezione “Investor Relations”, alla voce “Comunicati stampa price sensitive” (qui il link: https://valica.it/investor-relations/)