Dopo un rialzo così forte a livello annuale qualcuno potrebbe storcere il naso. Soprattutto per il fatto che il movimento è nato, si è sviluppato in un momento dove pochi avrebbero scommesso al rialzo. Gran parte degli addetti ai lavori infatti prima si era concentrato sull’inflazione e poi sul rialzo dei tassi e infine sulla curva dei rendimenti e l’ipotetica recessione economica. Frattanto, i listini azionari mondiali sono saliti di oltre il 20%. E forse il bello dovrebbe ancora venire. Infatti, le statistiche storiche proiettano che il minimo decennale probabilmente sia stato già formato e che fra alti e bassi fisologici a Wall Street si dovrebbe salire almeno di un altro 35/40% fino al 2027. Alla luce di quanto appena scritto, Nvidia C., Visa e Walmart cosa faranno nei prossimi mesi a Wall Street?

I parametri usati

Le analisi fondamentali sulle azioni e le previsioni degli analisti sono state lette sul sito Marketscreener, mentre le proiezioni grafiche provengono da nostri calcoli statistici basati sulle serie storiche disponibili e dai criteri della tendenza come definita dall’analisi tecnica classica.

Nvidia C., Visa e Walmart cosa faranno nei prossimi mesi a Wall Street?

Nvidia C., prezzo degli ultimi giorni intorno a ….per azione. Giudizio (53 analisti) Buy e target a 651,83 dollari con una sottovalutazione rispetto ai prezzi attuali intorno al 33%.

Come potrebbero muoversi i prezzi?

Massima estensione prevista al rialzo per il 2024 è in area 550. Massima estensione al ribasso in area 440. Questi sono gli estremi previsti e la fuoriuscita da essi ha una probabilità del 30%.

Visa, prezzo degli ultimi giorni intorno a ….per azione. Giudizio (38 analisti) Buy e target a 280,18 dollari con una sottovalutazione rispetto ai prezzi attuali intorno all’8%.

Come potrebbero muoversi i prezzi?

Massima estensione prevista al rialzo per il 2024 è in area 300. Massima estensione al ribasso in area 241. Questi sono gli estremi previsti e la fuoriuscita da essi ha una probabilità del 30%.

Walmart, prezzo degli ultimi giorni intorno a ….per azione. Giudizio (41 analisti) Buy e target a 178,64 dollari con una sottovalutazione rispetto ai prezzi attuali intorno al 16%.

Massima estensione prevista al rialzo per il 2024 è in area 175. Massima estensione al ribasso in area 135. Questi sono gli estremi previsti e la fuoriuscita da essi ha una probabilità del 30%.

