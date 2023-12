Ma quale inverno all’estero, questo è l’incantevole posto in Italia dove passare i mesi freddi

Se vuoi trascorrere i mesi invernali in una città dal clima mite non devi andare all’estero. In Italia c’è una città con un bel clima, dal paesaggio incantevole, ricca di servizi e con un evento famoso in tutto il Mondo.

La Liguria è famosa per le sue località turistiche estive. Eppure anche d’inverno questa Regione vanta un microclima eccezionale con temperature mediamente miti. Una delle località più famose e apprezzate d’Italia, è sicuramente Sanremo nota per il suo festival della canzone e per il suo casinò. Sanremo offre molti vantaggi a chi vuole trascorrere i mesi più freddi dell’anno in un luogo accogliente, senza dover andare all’estero.

Non molti sanno che Sanremo ha un microclima eccezionale

Il clima di Sanremo è tipico delle zone mediterranee, con inverni miti e relativamente piovosi ed estati calde e soleggiate. La città si trova nella riviera ligure di Ponente, un’area con un clima particolarmente mite. La temperatura media di gennaio, circa 10/11°C, si ritrova soltanto nell’Italia meridionale, mentre in estate è raro che faccia molto caldo. Non per nulla la città è famosa per la coltivazione dei fiori, inoltre vi abbondano le palme e le specie subtropicali. In compenso, il vento soffia con una certa frequenza, rendendo l’aria più fresca e salubre.

Ma quale inverno all’estero, ecco perché trasferirsi in questa località nei mesi freddi

Trasferirsi a Sanremo in inverno significa godere di una qualità della vita elevata. La città offre numerosi servizi, attrazioni culturali e opportunità di svago. Sanremo è infatti vivace e dinamica, non a caso ospita eventi di rilievo nazionale e internazionale, come il Festival della Canzone Italiana. Ed è anche una delle 5 località in Italia che vanta la presenza di un Casinò.

Sanremo è inoltre una città a misura d’uomo, dove è facile spostarsi a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Qui si può godere della bellezza del mare e della natura anche d’inverno. La città è infatti bagnata da un mare pulito e cristallino e circondata da suggestive montagne, dove si possono fare escursioni e passeggiate.

I costi di affittare una casa in inverno

Ma quale inverno all’estero, meglio affittare una casa a Sanremo in inverno. Secondo del portale Immobiliare.it, il prezzo medio di affitto di un appartamento a Sanremo è di circa 15 euro al metro quadro al mese. Tuttavia per gli affitti brevi, turistici, il prezzo sale. Per un monolocale d’inverno difficilmente si pagherà meno di 1.000 euro al mese.

Cercando su uno dei portali più importanti di casa vacanza, abbiamo trovato un bilocale con parcheggio gratuito a 1.100 euro al mese. L’affitto è riferito al periodo tra inizio dicembre e fine marzo. Ma cercando con un po’ di anticipo e confrontando le varie offerte disponibili, si può trovare una buona soluzione a un prezzo ragionevole.

Chi invece cerca una soluzione definitiva e desidera cambiare vita, può scegliere di trasferirsi in una delle 3 città al top della qualità della vita in Italia. Abbiamo dedicato un articolo di approfondimento a questo argomento.