È un risotto davvero divino, ecco il piatto a cui Federica Pellegrini dovrà rinunciare per qualche mese

Federica Pellegrini ha pubblicato e reso ufficiale su Instagram quanto già circolava da qualche tempo. Ovvero, presto diventerà mamma. Una notizia che i media hanno inseguito a lungo, dopo il suo addio alle competizioni e il matrimonio con il suo ex allenatore Matteo Giunta. Non solo, è stato svelato anche il sesso del nascituro che sarà una femmina. Se tra pochissimo partirà certamente il toto nomi, sicuramente, per un po’ la Divina dovrà rinunciare a uno dei suoi piatti preferiti. Scopriamo il perché.

Proprio quando a Fukuoka la giovane australiana Mollie O’Callaghan batteva il suo primato del Mondo, Federica Pellegrini ha deciso di rivelare, su Instagram, la sua gravidanza, scrivendo sulla sua pancia, in inglese, “ce lo riprenderemo”. Un modo ironico per consegnare alle cronache una notizia che circolava da qualche settimana, dopo alcune foto in spiaggia che avevano fatto sospettare molti. Il 26 luglio, data storica per il nuoto, con l’abbattimento del suo record più longevo, Federica ha mostrato tutta la sua gioia per l’obiettivo principale che aveva dichiarato una volta abbandonate le competizioni: farsi una famiglia.

Come da tradizione vuole, prima ha sposato il suo Matteo Giunta, l’uomo giusto dopo le diverse storie avute, poi il coronamento del loro amore con questa splendida notizia.

È un risotto davvero divino quello che mancherà alla Pellegrini in questi mesi

Come è noto, le donne in gravidanza non possono consumare alcol. Per questo, nei prossimi mesi, la Divina dovrà rinunciare al suo risotto… Divino. Ovvero quello all’Amarone della Valpolicella, che lei tanto ama. Una pietanza squisita che si prepara con i seguenti ingredienti per quattro persone:

320 grammi di riso;

1 scalogno;

2 bicchieri abbondanti di Amarone;

1 litro di brodo vegetale;

60 grammi di midollo di bue;

50 grammi di burro;

60 grammi di Monte Veronese grattugiato;

pepe.

Come preparare il risotto all’Amarone secondo tradizione veronese

Iniziamo la preparazione tritando finemente lo scalogno, che andremo a soffriggere in padella insieme a 30 grammi di burro e al midollo di bue. Facciamo cuocere per qualche minuto a fiamma viva, prima di aggiungere un mestolo di brodo. Facciamo quindi sfumare leggermente prima di aggiungere il riso. Tostiamolo per qualche minuto per poi versare il primo bicchiere abbondante di Amarone. Quando sarà assorbito, procederemo con il secondo. In tutto questo periodo, dovremo sempre girare il risotto, in modo che si amalgami bene con il vino.

Dopodiché continuiamo la normale cottura, aggiungendo il brodo ogniqualvolta si asciugherà. Al termine, andremo a mantecare con il restante burro e con il Monte Veronese grattugiato. Una spolverata di pepe e il piatto è pronto. È un risotto davvero divino questo all’Amarone. Il suo colore e il suo profumo vi cattureranno ancor prima di assaggiarlo. Scommettiamo che Federica ne vorrà subito un piatto dopo aver partorito la sua bimba?