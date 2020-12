Quali sono i prodotti che gli americani usano per prendersi cura della loro pelle? Sono gli stessi che usano gli europei? Be’ in parte sì, in parte no. Ogni paese ha le proprie aziende di prodotti beauty, ma finalmente sono arrivati anche in Italia i prodotti beauty a poco prezzo americani che funzionano davvero.

Ovviamente non stiamo parlando dei grandi gruppi come Avon, Estée Lauder, Clinique, Neutrogena o Revlon, ma di altre aziende che si stanno facendo spazio tra i colossi del beauty. Aziende che sono molto amate. Ma vediamone allora qualcuna insieme.

Le aziende americane si stanno facendo spazio anche in Italia, sia aprendo flagship store, ma anche portando i propri prodotti nelle farmacie. Vediamo allo quali sono i 3 top brand americani che si possono trovare anche qui in Italia.

a) CeraVe

CeraVe è un’azienda americana, oggi parte del gruppo L’Oreal, che sta veramente spopolando in USA. L’azienda ha sviluppato una linea di prodotti con un complesso di 3 ceramidi essenziali, acidi grassi e altri lipidi, che ripristina e rinforza la barriera naturale dell’epidermide. Vi sono prodotti detergenti, idratanti sia per corpo sia per viso. Non esistono ancora dei negozi fisici, ma i prodotti di questa azienda si possono trovare facilmente in farmacia.

b) Dermalogica

La mission di questo brand è quella di trovare il giusto equilibrio tra naturalità e tecnologia. Infatti i prodotti di dermalogica sono senza glutine, senza elementi irritanti, vegani e senza parabeni. Nei pochi store al momento presenti in Italia è possibile anche fare un test con degli esperti per vedere quali sono i prodotti di cui necessita veramente la tua pelle.

c) Khiel’s

Brand molto famoso negli USA e tra i primi ad essere arrivato anche in Italia. Kiehl’s unisce ingredienti presenti in natura, provenienti dalla farmacia tradizionale ed omeopatica, ad altri più moderni.

Approfondimento

