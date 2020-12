Quante volte ci è successo di tagliare una mela per mangiarne solo metà e conservare quella che avanzava? In quei momenti ci saremmo resi conto che la metà che avremmo voluto mangiare in un secondo momento diventava scura in pochissimo tempo.

Per evitare che le nostre mele, una volta tagliate, si andassero a rovinare e a scurire, spesso ci siamo forzati a mangiarle anche contro voglia.

Altre volte ci è venuto spontaneo gettarle perché non avevano più il colore acceso che di solito le caratterizza.

In realtà basterebbe informarsi per risolvere questo piccolo problema perché esistono molti modi per prevenire che questo frutto tanto amato vada a rovinarsi.

Sale e bibite gassate

Ad esempio uno dei metodi più utilizzati è quello di preparare una ciotola d’acqua fredda con sciolta all’interno una spolverata di sale. Inserendo le mele all’interno immerse nella soluzione per 5 minuti al massimo si eviterà che il loro colore diventi più scuro.

Terminati i 5 minuti andranno ora scolate e riposte in frigo.

Facciamo attenzione a non lasciarle all’interno della soluzione per troppo tempo ed è anche importante non inserire nella ciotola troppo sale.

In questo modo il nostro frutto manterrà il suo sapore e le sue caratteristiche e non assorbirà il sale che potrebbe rovinarci il suo gusto.

Un’alternativa è quella di versare una bibita gassata come ad esempio una limonata all’interno di una ciotola dove saranno immerse anche le fette di mela.

Lasciarle in ammollo per 4 o 5 minuti e tirarle fuori.

Le bibite gassate hanno anch’esse il potere di impedire la perdita del colore originale del frutto.

Il trucco geniale

Ma vediamo ora l’incredibile effetto di avvolgere una mela con un elastico che in pochi conoscono.

Una volta tagliata la nostra mela per poterla mangiare il giorno dopo basterà attuare poche e semplici mosse.

Avendo a disposizione un elastico, basterà avvolgerlo attorno a tutti gli spicchi cercando di riformulare una mela intera come se fosse un puzzle.

È un trucco molto semplice e geniale anche per chi decide di portarsi dietro questo frutto da mangiare a merenda .

Ecco perciò svelato l’incredibile effetto di avvolgere una mela con un elastico.