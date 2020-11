Ecco un modo veramente fantastico che cambierà la vita di molte persone. Ecco un trucco geniale per lavare la mascherina in 5 minuti. Ovviamente si sta parlando della mascherina di cotone che si usa per proteggere naso e bocca dall’infezione da Covid-19. Per quanto riguarda quelle chirurgiche, vanno cestinate dopo ogni singolo utilizzo.

Questa notte, il Presidente del Consiglio Conte ha firmato il nuovo DPCM con scadenza il 3 dicembre. Dalle anticipazioni del decreto si legge coprifuoco alle 22, chiusura centri commerciali il weekend e la suddivisione del Bel Paese in tre zone, decise in base alla gravità della regione. Sperando che in questo modo la curva dei contagi si abbassi e si possa tornare finalmente ad una vita semi-normale. Visto che l’anno 2020 è stato abbastanza pieno di imprevisti, un po’ come al gioco del Monopoli.

Un trucco geniale per lavare la mascherina in 5 minuti

Con questa pandemia la mascherina è diventata l’accessorio numero uno, che però bisogna lavare e cambiare costantemente. Quando si lava la mascherina in cotone è necessario lavarla in lavatrice e poi dopo sarebbe meglio stirarla. Con il lavaggio in lavatrice e la stiratura i batteri presenti dovrebbero morire. Il lavaggio solitamente ci impiega circa 2 ore. Se uno preferisce può fare il lavaggio breve, ne esistono di 15 o 30 minuti. Esiste però un metodo che farà dimenticare la lavatrice.

Lavarla nel bollitore del tè

Infatti, è possibile lavare la mascherina di cotone anche nel bollitore. Strano vero? Il bollitore, se riempito d’acqua e acceso, arriva ad un temperatura di circa 100 gradi in 5 minuti. Be’ se al suo interno si inserisce la mascherina di cotone, questa in pochissimo tempo sarà lavata e sterilizzata ad una temperatura altissima. In seguito passare il ferro da stiro e la mascherina di cotone sarà perfettamente pulita.