Importanti novità in merito alle scadenze che molti contribuenti dovranno rispettare per saldare i debiti con il Fisco. La commissione di Bilancio ha approvato un emendamento al Decreto Sostegni bis. L’emendamento prevede un nuovo calendario delle scadenze Rottamazione ter e Saldo e stralcio.

Uno slittamento delle scadenze, già annunciato da tempo, ma che adesso si è concretizzato con un nuovo calendario da rispettare.

Nuovo calendario delle scadenze Rottamazione ter e Saldo e stralcio

Le scadenze della nuova rottamazione sono così riformulate:

a) dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 si potranno pagare entro il 31 luglio 2021;

b) quelle del 31 maggio 2020 si potranno pagare entro il 31 agosto 2021;

c) quelle del 31 luglio 2020 si potranno pagare entro il 30 settembre 2021;

d) infine, quelle del 30 novembre 2020 si potranno pagare entro il 31 ottobre 2021.

Poi, le scadenze del 2021 per i mesi di febbraio, marzo, maggio e luglio, si potranno pagare entro il 30 novembre 2021.

Inoltre, dalla data di scadenza ci sono cinque giorni di tolleranza per effettuare il pagamento.

Le altre novità

Il Decreto prevede tantissime novità, tra le tante modifiche, ampliata la possibilità di ricorrere ai contratti a termine. Novità anche sul fronte degli aiuti alle aziende con l’ampliamento della platea dei beneficiari ai contributi del fondo perduto. Infatti, saranno estesi anche alle aziende con un fatturato fino a 15 milioni di euro.

Un’altra novità, contenuta nell’emendamento al Decreto, è quella che riguarda i proprietari di immobili con sfratti per morosità che non dovranno pagare l’IMU per tutto il 2021. Con il blocco degli sfratti, si è reso necessario l’esonero dall’IMU, poiché erano molti i contribuenti costretti a pagare le tasse su canoni non riscossi.

Esteso anche il credito di imposta sui canoni ai centri commerciali con un ricavo oltre i 15 milioni di euro e con un calo di fatturato del 30%.

Infine, una raffica di aiuti alle partite IVA e settori in grosse difficoltà economiche: microfinanziamenti per wedding, imprese agricole, fiere, eccetera.