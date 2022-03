Con l’arrivo del mese di aprile, l’oroscopo è pronto a fornirci la sua saggezza per indicarci che cosa ci aspetta all’orizzonte. Saranno buone o cattive notizie? Dipende di che segno siamo. Se siamo del Leone, probabilmente troveremo un’allegria e una felicità che non ci aspettavamo.

Ma c’è anche chi invece dovrà affrontare le sue insicurezze. Ci sono infatti nubi all’orizzonte per questo segno, come scopriremo tra poco.

Le buone notizie per il Leone

Il Leone è sempre un segno molto sicuro di sé, forse troppo. Probabilmente, infatti, negli ultimi mesi si è comportato in maniera un po’ brusca con gli altri e forse è stato un po’ arrogante. A lavoro, cerca sempre di avere ragione sui suoi colleghi, senza accogliere il loro punto di vista. Con gli amici, invece, inizia delle inutili polemiche se qualcuno non la pensa come lui su qualunque cosa.

Questo modo di fare, purtroppo, lo stava isolando dagli altri e lo stava rendendo infelice. Ad aprile, però, qualcuno a lui vicino potrebbe fargli notare quanto suo comportamento. Per lui, sarà come un fulmine a ciel sereno e lo spingerà a cambiare e a diventare molto più conciliante.

Scoprirà quindi che la vera felicità non arriva affatto dall’imporsi sugli altri ma dal confrontarsi e dall’arricchirsi dalla discussione. Questa realizzazione porterà il Leone a essere molto più allegro, in una maniera del tutto inaspettata.

Nubi all’orizzonte per questo segno ad aprile mentre il Leone incontrerà una felicità inaspettata

Un altro segno invece incontrerà qualche guaio: stiamo parlando del Pesci. Questo segno faticherà a scrollarsi di dosso le sue insicurezze. Qualche piccolo fallimento personale lo metterà infatti in crisi. Una brutta figura a lavoro, un amore non corrisposto, insomma qualcosa gli farà perdere l’equilibrio e lo getterà nell’insicurezza.

Ad aprile, il Pesci faticherà a godersi la vita, a lavorare con tranquillità, a passare del tempo con famiglia ed amici in maniera allegra. Si sentirà, in ogni aspetto della vita, molto inadeguato.

Il segreto qui è non preoccuparsi troppo e concentrarsi sulle cose positive che sta facendo. Pian piano, deve cercare di tornare a conquistare quella sicurezza di sé che lo contraddistingueva fino a poche settimane prima. Se riuscirà ad allontanare la nube di negatività, potrebbe tornare a essere felice e spensierato entro la fine del mese.

