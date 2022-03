Dopo la forte escursione (43% massimo – minimo) cui abbiamo assistito nel corso della settimana dell’8 agosto 2021, chiusasi con un rialzo del 40%, tutto è come si fosse congelato sul titolo Circle. Le settimane successive, infatti, si sono sviluppate tutte all’interno di questo ampio movimento di inizio agosto 2021.

Tuttavia, dopo 8 mesi potremmo essere vicini a una svolta sul titolo Circle? La domanda è legittima in quanto qualche settimana fa abbiamo assistito alla rottura dl minimo di agosto. Nulla di eccezionale, le quotazioni sono immediatamente rientrate nei ranghi, ma è pur sempre un primo piccolo segnale dopo 8 mesi di status quo.

La conseguenza importante di questo movimento è che sul titolo Circle è scattata una proiezione rialzista di breve che potrebbe avere come obiettivo più probabile area 3,66 euro (I obiettivo di prezzo). Su questo livello potrebbe decidersi il futuro di Circle.

Una chiusura settimanale superiore a 3.66 euro, infatti, potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo con obiettivo più probabile in area 4,36 euro. La massima estensione del rialzo, invece, si potrebbe collocare in area 5,06 euro (III obiettivo di prezzo).

La mancata rottura di area 3,66 euro, invece, potrebbe avere conseguenze negative sull’andamento del titolo nelle prossime settimane e spingere nuovamente le quotazioni in area 3 euro. Una chiusura settimanale inferiore a 3,23 euro potrebbe far invertire la tendenza in corso al ribasso.

La valutazione del titolo Circle

Allo stato attuale il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore classico utilizzato per l’analisi dei dati di bilnacio. Fa eccezione il Price to Book ratio che esprime una sottovalutazione di circa il 15%.

Tra i principali punti di forza di Circle, invece, ricordiamo le prospettive di crescita futura degli utili e la solidità finanziaria. Elementi che, entrambi, potrebbero garantire un rialzo delle azioni di questo titolo azionario.

Come riportato su riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo Circle il giudizio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 50%.

Avvertenze

Negli ultimi mesi i volumi scambiati sono molto ridotti. Si parla, infatti, di un controvalore scambiato settimanalmente paria a circa 50.000 euro. Ciò vuol dire che ogni giorno gli scambi ammontano a un valore di circa 10.000 euro. Per cui con piccole somme è possibile determinare forti scostamenti dei prezzi.

A testimonianza dei bassi scambi facciamo notare come ci sia una probabilità di circa il 15,5% che non ci siano scambi nel corso di una seduta di Borsa aperta.

Dopo 8 mesi potremmo essere vicini a una svolta sul titolo Circle? Le indicazioni dell’analisi grafica

Circle (MIL:CIRC) ha chiuso la seduta del 23 marzo in ribasso del 2,79% euro i rispetto alla seduta precedente a quota 3,48 euro.

Time frame settimanale