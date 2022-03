Il 2020 è stato un anno di grandi sconvolgimenti. La pandemia da Covid 19 ha scosso l’intera umanità, cambiando il modo di vivere, di vedere amici e famiglia, di viaggiare e soprattutto di lavorare. Oggi non è immaginabile una vita senza connessione a internet o connessione dati per il cellulare. Ormai tutti siamo legati a questi dispositivi con cui mandiamo email, partecipiamo a riunioni, contattiamo persone, paghiamo oggetti etc.

Ecco perché, quando qualcosa nel nostro smartphone non funziona, la prima reazione è di panico totale. Dunque, cercheremo di capire quando e perché la connessione dati mobili smette di funzionare anche quando è attiva. Cosa fare se la connessione 3G o 4G ci lascia senza internet e WI FI, per di più fuori casa? Vediamo come risolvere il problema per dispositivi iOS e Android.

Verifichiamo se la rete è veramente attiva

Il browser non carica le pagine online, niente email e niente WhatsApp o altri social. Siamo tagliati fuori dal Mondo, eppure la connessione dovrebbe essere attiva. Allora, la prima cosa da fare è verificarne lo stato. Sui telefoni di nuova generazione basta strisciare lo schermo dall’alto verso il basso e controllare il simbolo dei dati. Se l’icona (una freccia verso l’alto e una verso il basso) è accesa, la connessione è evidentemente attiva.

Per essere più sicuri, meglio andare sulle Impostazioni. Per Android dovremo selezionare Rete e internet, poi Rete mobile e selezionare Connessione dati. Se la connessione non era attiva, selezioneremo on. Nel caso fosse già accesa ma non funzionante, abbiamo un problema. Può essere necessario anche selezionare la SIM nel caso se ne avessero due. Anche un mal posizionamento della scheda può mandare in tilt la connessione. Quindi, provvediamo a riposizionarla.

Perché la connessione dati mobili del cellulare iOS o Android è attiva ma non funziona e come risolvere il problema

Se i dati non prendono ma sono accesi ci sono varie possibilità. Il cellulare potrebbe avere problemi di ricezione, per esempio in galleria o in alta montagna. In questo caso abbiamo poco da fare se non spostarci in un luogo di migliore ricezione.

Il problema potrebbe anche essere il passaggio da una cella all’altra. Se siamo in treno, a volte il cellulare fa fatica a riprendersi. In questo caso disattiviamo la connessione e riattiviamola dopo 30 secondi. Se non funzionasse, meglio riavviare il telefono.

Un’altra possibilità è il blackout di rete. In questi casi il problema è dell’operatore. Con un’altra connessione possiamo verificare sui social la presenza di disservizi e comunicazioni dal gestore. Oppure proviamo a chiamare il call center.

Ci sono altri casi dove il malfunzionamento è dell’APN, cioè la porta d’accesso, la cui configurazione avviene solitamente in automatico. I dati APN sono reperibili nelle pagine dell’assistenza di ogni operatore nel caso sia necessaria una configurazione manuale.

Lettura consigliata

Attenzione a questo comune errore quando cambiamo smartphone perché mettiamo a rischio i nostri dati