I dubbi sul calcolo della pensione non mancano, e una recente sentenza della Corte dei Conti chiarisce alcuni aspetti. La sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ ha indicato il metodo da applicare per calcolare la pensione del personale del comparto Difesa. Fanno parte del comparto Difesa: Esercito, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Marina e Guardia di Finanza.

La novità sul calcolo della pensione con 15 o 18 anni di contributi al 1995, si riferisce alla aliquota di rendimento da riconoscere. In effetti, riguarda il calcolo della quota retribuita per coloro che hanno cessato il servizio con un’anzianità contributiva di oltre 20 anni.

Il nuovo calcolo dell’assegno pensionistico riguarda coloro che, al 31 dicembre 1995 vantano:

a) contributi tra 15 e 18 anni;

b) inferiore a 15 anni.

Novità sul calcolo della pensione con 15 o 18 anni di contributi al 1995

Le prime istruzioni del nuovo calcolo sono comprese nella circolare INPS e Ministero del Lavoro n. 107 del 14 luglio 2021.

In base alla sentenza della Corte dei Conti, si dovrà procedere con il ricalcolo della quota retributiva per le pensioni già liquidate. Il ricalcolo riguarderà coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni. L’aliquota di rendimento riconosciuta dalla sentenza è del 2,44%, per il numero degli anni di contributi posseduti alla data del 31 dicembre 1995.

L’INPS provvederà al riesame delle pensioni d’ufficio, quindi, non bisognerà presentare domanda. Il ricalcolo non sarà effettuato su coloro che hanno una sentenza passata in giudicato.

Inoltre, la rideterminazione dell’assegno non include coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 uguale o superiore a 18 anni.

L’INPS dovrà emanare una nuova circolare in cui fornirà le istruzioni operative e le modalità, pe tutti gli aventi diritto al ricalcolo dell’assegno pensionistico.

