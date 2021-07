Un piatto semplice e gustoso può far felice sia chi lo cucina, sia chi lo assaggia. La ricetta che propone la nostra Redazione oggi soddisfa proprio queste caratteristiche e non deluderà le aspettative. Gli ingredienti sono di stagione e non bisogna essere cuochi esperti per riuscire nella preparazione.

Le star del piatto sono riso e zucchine, ottimi per far il pieno di carboidrati, vitamine e sali minerali e fare scorta di energie. Vediamo allora secondo il team di Cucina di ProiezionidiBorsa cosa serve e come si prepara questo piatto invitante.

Ingredienti e dosi

Riso e zucchine si fondono in questa ricetta che spopola pronta in 15 minuti. Ecco il necessario per la realizzazione:

3 zucchine da circa 550 gr;

125 gr di riso;

acqua 300 gr;

20 gr di fontina o scamorza;

burro 10 gr;

15 gr di grana padano;

400 gr di passata di pomodoro;

olio evo 20 gr;

1 spicchio d’aglio;

sale, pepe e basilico q.b.

Si parte dal sugo, mettendo in una padella l’olio e lo spicchio d’aglio a soffriggere per circa 5 minuti. Dopodiché si aggiunge la passata con sale e pepe e si lascia cuocere lentamente per altri 15 minuti. Quindi si toglie l’aglio e si spegne il fuoco.

Ora si mette a bollire l’acqua in una pentola, intanto si preparano le zucchine. Dopo aver tolto le estremità si tagliano per il lato corto e si toglie la polpa all’interno con un cucchiaio o scavino. Quando l’acqua è pronta si versano prima sale e riso e dopo 5 minuti si aggiunge anche la polpa delle zucchine. Si cuoce quindi il tutto, poi si inizia a mantecare senza fiamma con grana e burro.

Si taglia in cubetti la fontina. Poi si riempiono le zucchine a metà con la polpa cotta, si aggiunge un cubetto di fontina e si completa la farcitura col riso. Cuociamo tutto nella pentola col sugo per circa 20 minuti a fiamma media, coprendo. Terminata la cottura si impiattano le zucchine guarnendo con qualche fogliolina di basilico e si servono ancora calde.