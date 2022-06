Novità alle Poste per questo libretto postale disponibile in 3 tipi diversi e che non prevede costi di apertura, gestione e chiusura

A febbraio del prossimo anno compirà giusto 20 anni il “Libretto Minori”, il prodotto pensato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per i più piccoli. Un salvadanaio virtuale concepito per avvicinare progressivamente gli under 18 al concetto di risparmio.

Il 2022 è stato un foriero di novità per i prodotti di risparmio e/o investimento della scuderia CDP. Tra i secondi, a giugno sono aumentati i tassi di interesse di 3 buoni fruttiferi postali mentre un buono è stato ritirato dal mercato. Alcune settimane prima erano state introdotte novità sul fronte dei libretti.

Ricordiamo che in entrambi i casi l’emittente è CDP (controllata dal MEF), mentre Poste Italiane svolge solo funzioni di intermediazione. Vediamo adesso qual è la svolta riguardante il libretto di risparmio postale dedicato ai minori di età (LM). Dunque, novità alle Poste per questo libretto postale disponibile in 3 tipi diversi.

Un prodotto declinato in 3 tipologie differenti

La vita e il tempo scorrono veloci, specie nell’età della fanciullezza. Per tale motivo il LM è declinato in 3 tipologie destinate a 3 fasce di età diverse e con 3 distinti livelli di autonomia. In tutti i casi il libretto può essere intestato solo al minore. Parimenti, ogni minore non può essere intestatario più di un solo libretto.

Per i bambini tra i 0 e 12 anni c’è il conto “Io cresco”, i cui prelievi e versamenti sono consentiti solo al genitore o tutore.

A seguire abbiamo il conto “Io conosco” per la fascia 12-14 anni, con versamenti e prelievi consentiti anche al minore. I plafond giornalieri e mensili sono limitati rispetto a quelli standard degli adulti e pari, rispettivamente, a 30 e 250 euro. I genitori o i tutori possono richiedere la “Carta IO” per i prelievi di contante da parte del minore. Manco a dirlo, anche la “Carta IO” è intestata al minore.

Infine arriviamo al conto “Io capisco”, per la fascia 14-18 anni. Valgono le operatività del conto “Io conosco”, con i plafond dei prelievi e versamenti ritoccati al rialzo. Nello specifico si passa a 50 euro al giorno e a 500 euro al mese.

Novità alle Poste per questo libretto postale disponibile in 3 tipi diversi e che non prevede costi di apertura, gestione e chiusura

Al pari dei libretti dedicati agli adulti e dell’intera scuderia CDP, questi strumenti godono della garanzia dello Stato. Inoltre non prevedono costi di apertura, gestione e chiusura, tranne gli oneri di natura fiscale. Per aprirlo è sufficiente recarsi presso l’ufficio postale vicino casa con i documenti di identità e il codice fiscale sia del genitore o tutore che del minore.

Il LM consente inoltre al genitore o tutore di controllare i risparmi dei gli minorenni. Le funzionalità informative del libretto si attivano in automatico alla sua apertura.

Ora, la novità riguarda che il libretto ai più piccoli può aprirsi anche nella forma dematerializzata, oltre che in quella cartacea. Il libretto dematerializzato può aprirlo un solo genitore o il tutore presso tutti gli uffici postali. Anche in questo strumento il genitore o tutore può consultare e/o gestire il libretto minori online attraverso l’app BancoPosta o il portale di Poste.

