L’anguria è uno dei frutti estivi per antonomasia. Quello che rappresenta al meglio il senso di fresco. Quello ci fa pensare alle sere estive in compagnia. Da mangiare in spiaggia. Quello da consumare in grande quantità senza timore di ingrassare.

Tutte affermazioni su cui è difficile non essere d’accordo, anche se sull’ultima, qualcosa da dire ci sarebbe. Innanzitutto sappiamo quanto sia un frutto ricco di acqua e sali minerali. 100 grammi di cocomero ne apportano 16 di calorie. 95% del quantitativo edibile totale è composto da acqua. Oltre a questa, un componente fondamentale è il licopene. Una sostanza che ha enormi qualità benefiche per l’apparato cardiovascolare. Oltre a essere, ma questo è meno importante, il responsabile principale del bel colore che ha l’anguria.

Di conseguenza, mangiarla d’estate non solo è consigliato per vincere la sete e idratarsi, ma anche per le proprietà che il cocomero ha per il nostro cuore. Se però fossimo a dieta, quale sarebbe la quantità giusta da consumare al giorno? Una domanda a cui non è sempre facile rispondere.

Sappiamo che ogni organismo è diverso dall’altro, che quella che può essere una regola valida per uno non è detto lo sia anche per altri. Di conseguenza, sarebbe sempre meglio consultare uno specialista, che può darci delle risposte più precise su quello che è il nostro fabbisogno.

Ecco quanta anguria potremmo mangiare ogni giorno senza ingrassare, ma attenzione a questo effetto collaterale per la pancia

Fatta questa doverosa premessa, però, è possibile stabilire un limite oltre il quale sarebbe meglio non andare. Se è vero che l’anguria è composta essenzialmente da acqua e sali minerali e ha un apporto calorico molto ridotto, è altresì vero che è ricchissima di fibre. Questa qualità è fondamentale per dare quel senso di sazietà che, spesso, dopo una fetta abbondante, ci fa sembrare sazi. Come tutta la frutta, poi, sarebbe meglio non consumarla subito dopo il pasto.

Potrebbe essere consumata al mattino, a colazione, come alla sera, come spuntino, un paio d’ore abbondanti prima di andare a dormire. Diventa importante, però, cercare di capirne la quantità. 200 grammi sarebbe la soglia giornaliera consigliata. Chiaramente fatta eccezione per i diabetici e per chi ha problemi digestivi.

L’anguria, infatti, potrebbe gonfiare la pancia e questo ci consiglierebbe di non andare oltre questa soglia. Non solo, dovremmo anche abbinarla a cibi poveri di carboidrati e zuccheri. Nel caso fossero già presenti questi ultimi, si ridurrebbe sensibilmente la porzione da consumare.

Ecco quanta anguria potremmo mangiare ogni giorno senza correre il rischio di ingrassare. Una porzione che non superi i 200 grammi, consumata lontano dai pasti, potrebbe davvero saziarci e aiutare il nostro corpo a introdurre quegli elementi fondamentali per l’organismo.

