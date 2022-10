Novembre parte male per la Bilancia, mentre arriverà l’amore per due segni

L’Ariete è alle prese con decisioni importanti che potrebbero cambiare la sua vita. Per questo motivo, dobbiamo non farci travolgere dall’ansia, ma prenderci il tempo necessario per scegliere al meglio.

Il rapporto di coppia per il Toro sta rischiando di impantanarsi nella solita routine. A volte basta veramente poco, come andare a teatro una sera insieme o iscriversi a un corso di ballo liscio.

Che bell’inizio del mese attende i nati sotto il segno dei Gemelli. Al lavoro, finalmente, stanno iniziando ad apprezzare le nostre qualità e in amore le cose vanno benissimo. Quanto ai single, fidiamoci di più delle app per appuntamenti.

Il Leone dovrà essere bravo a sfruttare i segnali degli astri

A cosa serve tirare troppo la corda? Il Cancro sta esagerando da questo punto di vista. Tenere il piede in due scarpe non fa per noi. Finiremmo per doverle buttare via entrambe. Una decisione va presa, anche se ci farà soffrire.

I nati del Leone dovranno sfruttare i primi giorni di novembre per fare le cose che hanno in mente. Dopo, infatti, gli astri non sembrano troppo dalla nostra parte. Soprattutto a livello sociale, con una grossa lite che potrebbe guastarci l’umore.

La Vergine sta vivendo su una nuvoletta rosa. Ci piace essere attorniati da molte attenzioni e ci sta. Il problema è che questo ci distrae da cose più importanti che ci stanno accadendo sotto gli occhi. Poi, potrebbe essere troppo tardi.

Inizia male novembre per lo Scorpione, a differenza del Sagittario

Novembre parte male per la Bilancia, alle prese, soprattutto, con problemi di salute. Niente di allarmante, ma sicuramente abbiamo vissuto momenti migliori e qualche esame andrebbe fatto.

Che brutto inizio di mese per lo Scorpione. Sembra che tutti ce l’abbiano con noi. A casa, al lavoro, con gli amici. Siamo sempre potenzialmente a rischio litigio. Per fortuna, dopo il 7, le cose andranno meglio.

Gira decisamente meglio al Sagittario. Soprattutto in amore, risolveremo quei piccoli contrasti, nati più per malintesi che per altro. Anzi, in previsione abbiamo anche un bel weekend nella città dell’amore.

Novembre parte male per la Bilancia, ma non per i Pesci

Paradossalmente, il Capricorno farebbe bene a sfruttare i giorni feriali, piuttosto che i festivi, per fissare i suoi appuntamenti galanti. I fine settimana, infatti, non sono premiati dalle stelle, soprattutto se siamo single al primo appuntamento.

L’Acquario dovrebbe essere meno timido ed avere più fiducia nei propri mezzi. Ci sentiamo, in questo periodo, inferiori agli altri, ma in realtà la loro considerazione nei nostri confronti è sempre alta.

I Pesci vivranno un meraviglioso inizio di novembre. Però, non speriamo che la pappa pronta ci venga servita così. Non dovremo stare con le mani in mano, ma darci da fare e saremo largamente premiati.