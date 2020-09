Internet ormai ci aiuta per fare tutto. Anche per trovare l’amore! Se un tempo si mettevano gli annunci sulla sezione cuori solitari del giornale oggi siamo passati a Tinder, Meetic e alle tante app e siti per incontri. Ma questi funzionano davvero per trovare l’amore?

Come funzionano

Anche se ogni programma funziona in modo diversi, tutti questi siti e app hanno degli elementi in comune. Prima di tutto chi si iscrive deve fare un profilo personale. Questo serve come “vetrina” per poter raccontare di noi, dei nostri interessi e cosa facciamo nella vita. Anche se poi alcuni storcono un po’ il naso, il profilo serve anche per vedere che aspetto abbiamo. Si sa, l’aspetto fisico gioca il suo ruolo. Questo è vero soprattutto se non possiamo incontrare la persona dal vivo ma solo online.

Ciò non significa che dobbiamo mettere foto modificate in cui non sembriamo noi stessi. Basta un immagine curata di noi che ci rappresenti. E sorridete! Un volta preparato il profilo, è possibile guardare quelli degli altri utenti. Quando due utenti si piacciono possono iniziare una conversazione sulla piattaforma e sulla app. Ogni programma funziona a modo suo quindi in alcuni casi entrambi gli utenti possono iniziare la conversazione mentre in altri solo le donne o solo gli uomini.

Le app e i siti d’incontri funzionano davvero per trovare l’amore online?

Questi siti e app sono popolati da tanti tipi di persone. C’è chi vuole solo fare nuove conoscenze, chi non vuole niente di serio e chi cerca l’amore. Questa ultima categoria è quella più piena di speranze al momento dell’iscrizione. Ma le app e i siti d’incontri funzionano davvero per trovare l’amore online? A oggi ben il 26% della popolazione si è iscritto almeno una volta su questi siti. E il 40% di questi era a caccia di amore vero. Sembra quindi che molti utenti abbiano lo stesso obiettivo. Se però i siti d’incontri funzionano davvero dipende da noi e dalla fortuna.

Quel che è certo è che ci sono coppie che hanno trovato l’amore vero grazie a questi servizi online. I consigli? Non perdersi d’animo. Come nella vita offline, anche online incontreremo molte persone sbagliate prima di trovare quella giusta. Bisogna quindi dedicare del tempo per chattare e conoscere meglio i potenziali candidati. Non si può poi restare sempre online! Passare agli incontri di persona è fondamentale per scoprire che l’immagine della persona che ci siamo fatti corrisponde a realtà. E per far scoccare la scintilla!