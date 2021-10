Una delle stanze di casa che più utilizziamo e ci piace frequentare è la cucina. Qui, difatti, non solo possiamo sempre trovare il nostro cibo preferito per fare uno spuntino ma è anche dove, spesso, ci possiamo divertire ai fornelli. D’altronde, preparare, friggere, cucinare e cuocere possono essere attività anche interessanti e divertenti. Qui, infatti, ci si mette alla prova e, in alcuni casi, si può dimostrare anche la propria bravura con le ricette.

L’importanza della pulizia

Come dicono i cuochi e gli chef più importanti, per essere bravi in cucina è assolutamente necessario che ci sia disciplina. Questo si traduce anche nella pulizia degli ambienti, quali il piano cottura ed il forno.

Difatti, cucinare in un ambiente sporco, non ordinato e pieno di odori non porterà a nulla di buono. Ragion per cui è molto importante, oltre a conoscere sempre più ricette, imparare metodi che ci permettano di tenere pulite le parti della cucina. A tal proposito, tra poco ne sveleremo uno davvero straordinario.

Ecco come facevano le nostre nonne per eliminare la puzza dal forno e averlo sempre profumatissimo

Come ben sappiamo, il forno è uno degli strumenti che tende a sporcarsi con più facilità. Del resto, vi poniamo continuamente ingredienti diversi tra loro. Per non parlare poi delle salse e dei sughi, che qui vanno a cuocersi e a cambiare in dimensione e consistenza. Risulta comprensibilissimo, dunque, come una pulizia attenta e accurata del forno debba essere una proprietà in cucina.

Bene, proprio per questo, oggi vogliamo svelare una tecnica geniale per liberare il forno dalle puzze e dai cattivi odori. Usata spessissimo dalle nostre nonne e, in generale, dalle signore del passato. Vediamo di che si tratta. Per sfruttare questa tecnica bisognerà semplicemente scaldare il forno per 20 minuti a 170 gradi.

Una volta passati questi minuti dovremo inserire dentro quest’ultimo una ciotola con all’interno 3 pezzi di pane raffermo imbevuti di aceto di mele. Lasciare la ciotola all’interno del forno per almeno dodici ore e, infine, toglierla via. Così facendo, incredibilmente, tutti i cattivi odori che interessavano questo luogo leveranno il disturbo. Il pane raffermo si rivelerà perfetto per rilasciare l’odore e l’aroma dell’aceto di mele lentamente ed efficacemente.

Quest’ultimo, infatti, nell’arco delle ore andrà a coprire tutte le puzze, rilasciando al loro posto un profumo meraviglioso. Invece, per pulirlo dalle incrostazioni e dallo sporco ostinato sulle teglie suggeriamo di servirsi di un altro metodo naturale. Ovvero, quello fantastico che richiede l’utilizzo di uno spazzolino da denti e di un solo bicchiere di Coca-Cola. Sembrava per molti incredibile e, invece, ecco come facevano le nostre nonne per eliminare la puzza dal forno e averlo sempre profumatissimo.