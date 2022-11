Novembre inizia sottotono per 3 segni zodiacali sfortunati a causa di Marte

Il mese di novembre è cominciato da poco più di 48 ore ma potrebbe già essere sopraggiunta una certa curiosità sui suoi risvolti in termini di fortuna.

A saziare questa sete di conoscenza può essere proprio l’oroscopo che, stando sempre un passo avanti, ha già sbirciato tra stelle e pianeti per capire come andrà.

In particolare, ha già nominato i segni più fortunati del mese appena iniziato, un trio che verrà inondato d’amore, soldi e gratificazioni lavorative.

Tuttavia, con l’oroscopo non è sempre tutto “rose e fiori” e tra lo zampino della Dea bendata e quello dei pianeti ci potrebbero essere alcuni intoppi.

In particolare, i primi giorni di novembre e tutta la prima metà del mese si rivelerebbero catastrofici per tre segni zodiacali e la colpa sarebbe tutta di Marte.

Marte retrogrado e guai in vista a inizio novembre

A scrivere un inizio mese veramente da dimenticare per alcuni protagonisti dello zodiaco sarebbe proprio il pianeta Marte.

Questo, infatti, dal giorno 30 ottobre ha intrapreso un moto retrogrado il che significa che ha, apparentemente, iniziato a ruotare al contrario rispetto al suo solito.

Al contrario, però, inizierebbe a girare anche la nostra vita, portandoci lontani dalle grazie della fortuna.

In particolare, la forza e la determinazione che prima c’erano potrebbero iniziare a scarseggiare e gli obiettivi che sembravano possibili potrebbero apparire irraggiungibili.

Questo vero e proprio disastro astrologico sarebbe particolarmente attivo fino a metà mese.

Tuttavia, anche se sfiorerebbe tutto lo zodiaco si accanirebbe particolarmente contro 3 segni zodiacali.

Novembre inizia sottotono per 3 segni zodiacali sfortunati minacciati da Marte

Il primo segno di questa tripletta sfortunatissima sarebbe l’Ariete.

Marte, infatti, ha in questo segno di fuoco un suo domicilio e si identifica quasi come Pianeta guida.

Per questo, allora, fino al giorno 15 novembre non andrebbe per il verso giusto ma, anzi, sembrerebbe remare contro.

In particolare, sia a lavoro che nelle relazioni amicali si potrebbero incontrare delle difficoltà.

La comunicazione sarebbe impostata sull’impulsività e il filtro mente-bocca sarebbe impostato su “off”.

Ciò potrebbe creare malintesi e dispiaceri portando anche una frustrazione generale.

Marte ostile con un segno d’acqua

Nel girone dei meno fortunati fino a metà mese si troverebbe anche un segno d’acqua in cui il pianeta Marte ha fissato un secondo domicilio.

Stiamo parlando dello Scorpione e a risentire di questo transito nefasto sarebbe soprattutto la sua verve.

Per questo si potrebbe assistere ad una perdita di fascino e carisma ma anche ad una riduzione di quell’energia frizzantina e travolgente che gli è propria.

Quindi, amore e conquiste sarebbero in picchiata senza possibilità di tirare il freno a mano.

Giornate no per un altro segno d’acqua

Infine, sempre dello stesso elemento, un altro segno dovrà stringere i denti fino a metà novembre.

Stiamo parlando del segno del Cancro, che sarebbe trascinato nel vortice della sfortuna perché affine tanto all’Ariete quanto allo Scorpione.

Per tutti i nati dal 21 giugno al 22 luglio si prospetterebbe un periodo in cui la testardaggine farebbe da padrona rendendo complicate le relazioni amicali e familiari.

La tipica tenacia, inoltre, potrebbe essere messa a dura prova da continui ostacoli disseminati sul percorso che renderebbe gli obiettivi pressoché irraggiungibili.

Allora, novembre inizia sottotono per 3 segni zodiacali sfortunati che avranno Marte minaccioso alle calcagna.