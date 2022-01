In questi giorni, su gran parte dell’Italia si è abbattuto un freddo gelido. I giorni attorno a Capodanno ci avevano un po’ illuso regalandoci giornate con temperature al di sopra delle medie stagionali. Ora, però, l’inverno è tornato prepotente e sembra proprio non scherzare. In molte zone della penisola questa “sciabolata artica” ha portato le minime al di sotto dello zero.

Sono tante le persone che soffrono il freddo. Soprattutto chi svolge lavori sedentari si ritrova spesso ad avere le mani fredde. Per risolvere il fastidio, quando scriviamo e lavoriamo al computer, ecco il geniale accessorio che pochi conoscono.

I geloni, che gran dolore

Il freddo provoca poi vere e proprie patologie. Nel presente articolo ci occuperemo dei geloni. Si tratta di un’infiammazione provocata da una vasocostrizione che porta ad una importante riduzione dell’afflusso sanguigno in determinate parti del corpo.

In genere, a soffrirne, sono le giovani donne, specie se piuttosto magre. Le parti più colpite sono le mani e i piedi, ma possono venire colpite anche altre estremità come orecchie e naso.

Inizialmente, il tessuto cutaneo diventa rossastro, talvolta violaceo. Inoltre, diviene anche leggermente gonfio e appare lucido. Oltre al dolore, si sentono prurito e bruciore. Si avvertono soprattutto quando si passa da un ambiente molto freddo ad uno molto caldo, ovvero quando c’è un esagerato sbalzo termico.

Chi sa di essere predisposto a questo disturbo dovrebbe prevenirlo coprendosi bene quando esce. Ma, purtroppo, ciò non è sufficiente. Vediamo quindi come alleviare il doloroso fastidio.

Ecco 5 facili rimedi naturali poco noti per curare i dolorosissimi geloni che con il freddo distruggono piedi e mani

Anzitutto, per favorire una buona circolazione, è molto efficace questo pediluvio per i piedi freddi che non si scaldano neppure di notte. Anche il sedano è ottimo per dare sollievo. Basta far cuocere i gambi ed utilizzare l’acqua di cottura per mettervi a mollo i piedi almeno un paio di volte tutti i giorni.

Proseguiamo con altri consigli naturali

Per lenire l’infiammazione la classica patata cruda da applicare localmente è sempre portentosa. Il merito è tutto dell’amido che il tubero rilascia. Anche la rapa dona risultati eccezionali. In questo caso, possiamo strofinare delle fettine crude sulla zona infiammata oppure fare dei pediluvi con l’acqua di cottura.

Ed infine, ecco un rimedio efficace ed istantaneo

Una volta rientrati a casa, dopo essere stati fuori durante una giornata particolarmente fredda, ciò che si desidera prima di ogni altra cosa, è riscaldare le mani e i piedi colpiti dai geloni. Attenzione però a non commettere un gravissimo errore. In presenza di geloni, non bisogna mai mettere le zone sofferenti direttamente sotto l’acqua calda o sul termosifone molto caldo. Non avendo grande sensibilità, infatti, rischieremmo gravi scottature.

Il sistema più efficace risulta essere il phon. Azionare il getto d’aria calda non alla massima potenza e indirizzarlo sulle parti del corpo coi geloni ad una distanza di 15 cm circa. Eseguire il trattamento per almeno 10 o 15 minuti consecutivi. La cute si scalderà poco alla volta e quindi senza subire traumi.

E così, ecco 5 facili rimedi naturali poco noti per curare i dolorosissimi geloni che con il freddo distruggono piedi e mani.

Ovviamente, abbiamo descritto rimedi semplici e naturali. In presenza di altre patologie o dell’aggravarsi della situazione, è fortemente consigliato il consulto del medico.

Approfondimento

Lo dicevano le nonne che per non morire di freddo basta indossare almeno un capo di questo tessuto caldo, morbido ed avvolgente