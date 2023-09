Timidi segnali di ripresa per l'euro contro il dollaro-Foto da pexels.com

Per la decima settimana consecutiva l’euro chiude al ribasso contro il dollaro. Un pattern mai registrato su tutta la serie storica analizzata. Eppure, volendo essere ottimisti, ci sono stati piccoli segnale di ripresa visto che il supporto in area 1,06 continua a resistere nonostante le forti pressioni ribassiste. Quindi, nonostante il ribasso l’euro potrebbe essere vicino alla svolta rialzista contro il dollaro. Quali sono i probabili driver per le prossime settimane? La probabile pausa nei rialzi dei tassi d’interesse delle banche centrali e l’indebolimento delle prospettive economiche pongono l’attenzione sui futuri tagli dei tassi.

Nonostante il ribasso l’euro potrebbe essere vicino alla svolta rialzista contro il dollaro: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 22 settembre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0649, in ribasso dello 0,10% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in ribasso dello 0,07% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

Nelle settimane scorse dopo molti tentativi falliti, le quotazioni sono riuscite a rompere il supporto in area 1,0819 e a confermare il segnale ribassista. Ci potrebbero, quindi, essere tutte le condizioni per una continuazione ribassista verso il successivo punto di inversione in area 1,0362. La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe favorire un ulteriore allungo verso la parità. Su questo livello, poi, la probabilità che si possa invertire al rialzo è molto elevata.

Solo un immediato recupero di area 1,0819 potrebbe favorire una ripresa del rialzo. Un debole segnale di incoraggiamento per i rialzisti, invece, è arrivato dalla chiusura di venerdì sopra la resistenza in area 1,0644 €.

Time frame settimanale

Anche a livello settimanale le quotazioni hanno dato un brutto segnale ribassista. La chiusura settimanale sotto il supporto in area 1,0815, infatti, è stata confermata per la quarta settimana consecutiva e potrebbe favorire un’accelerazione verso la parità euro dollaro.

D’altra parte a livello settimanale era dal millennio scorso che l’euro non era così debole tanto a lungo contro il dollaro. Sono ben dieci, infatti, le settimane consecutive al ribasso. Un pattern che non si era mai verificato in tutta la serie storica analizzata che parte dal 1980.

In caso di immediato recupero di area 1,0815, poi, si potrebbe ipotizzare una ripartenza al rialzo. Una conferma di questo scenario potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 1,11.

