Ecco le migliori mozzarelle fiordilatte da comprare al supermercato, ma come riconoscere le più buone e di qualità?

La mozzarella è tra i formaggi più richiesti al Mondo, ecco le migliori secondi il Gambero Rosso e come scegliere la più buona tra gli scaffali.

I prodotti italiani di qualità da mettere in tavola sono tantissimi e tutti buoni e saporiti, come per esempio molti salumi e formaggi golosissimi. Sono, tra l’altro, tra gli alimenti più richiesti al Mondo ed ogni parte d’Italia produce le proprie specialità.

Sono molto apprezzati il prosciutto di Parma, il San Daniele, il Lardo di Colonnata, la mortadella di Bologna, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano. Riscuote tantissimo successo, non solo in Italia, la mozzarella, tanto da essere il terzo formaggio più richiesto oltre frontiera. L’origine di questo formaggio a pasta filata non è certa ed esistono diverse ipotesi, oggi è diffusa ovunque ed è prodotta con latte vaccino o bufalino. Quella realizzata con latte vaccino, detta fiordilatte sarebbe meno calorica ed ha un sapore più delicato e meno intenso

Ecco le migliori mozzarelle fiordilatte da comprare al supermercato secondo il Gambero Rosso

La mozzarella fiordilatte è esposta al supermercato nel banco frigo, insieme ad altri latticini freschi, ed il suo costo, spesso, è molto conveniente. Un alimento veloce da consumare anche quando siamo in ufficio o fuori casa, oppure quando non abbiamo tempo, o voglia, di metterci ai fornelli. Possiamo accompagnarla con un’insalata di pomodoro, una grigliata di verdure o una leggera insalata. Ma è anche ideale per altri tipi di preparazioni, per arricchire la pizza, panini, pasta o anche all’interno di involtini di carne o ortaggi.

Non sempre, però, sappiamo individuare la più buona tra gli scaffali e finiamo per acquistare quella più economica o che ci ispira maggiormente. Il Gambero Rosso, con l’aiuto di esperti selezionati, ha stilato nel 2023 una classifica delle più buone relative alla grande distribuzione. Quindi, ecco le migliori mozzarelle fiordilatte da comprare al supermercato: al primo posto il marchio Mastro Archimede, proposta a meno di 14 euro al Kg. La mozzarella di Sabelli è prodotta ad Ascoli Piceno con latte italiano ed il suo gusto equilibrato è dovuto anche alle note vegetali e fruttate. Al secondo posto troviamo la mozzarella Nonno Nanni, mentre si aggiudica il terzo posto il marchio Manzi Giovanni.

Leggere bene l’etichetta

Nella classifica troviamo altre mozzarelle fiordilatte come la Vallelata, Granarolo, Santa Lucia, Conad e Coop. Ma se non troviamo questi prodotti tra gli scaffali, niente paura, l’importante è leggere bene l’etichetta per individuarne una di qualità. Controlliamo se il latte usato sia al 100% italiano e che non ci sia la scritta “cagliata”, elemento impiegato per sostituire il latte fresco. Minore è la lista degli ingredienti più sarà buona la mozzarella, l’ideale sarebbe trovare nell’etichetta solo latte fresco, caglio e sale, quindi senza correttore di acidità o acido citrico.