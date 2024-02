Dedicarsi alla cura della casa, della famiglia e dei figli, senza vincoli di subordinazione e senza retribuzione. In termini pratici, questo è il ruolo della casalinga. In genere sono le donne a svolgere questi compiti, ma ormai capita anche che ci siano uomini per così dire, casalinghi.

Niente stipendio e niente contributi per questi soggetti. E di conseguenza niente pensione futura. A meno che non si sfrutta una via possibile e prevista dalle normative vigenti. Quella via che si chiama Fondo Casalinghe INPS.

La pensione a 57 anni per le casalinghe è una realtà, ecco come fare nel 2024

Con un versamento minimo da 24 euro al mese la casalinga o il casalingo, possono avere una copertura assicurativa in caso di infortunio domestico. ma se l’aspirazione è una futura pensione che altrimenti sarebbe impossibile, bisogna versare al Fondo prima citato. Pagando un premio di soli 26 euro al mese che è l’importo minimo previsto. Naturalmente a fronte di una così bassa cifra è vietato aspettarsi una pensione ricca, ma il Fondo Casalinghe consente versamenti liberi e quindi l’interessato può versare in base a cosa può permettersi. Tra l’altro la pensione tramite questo Fondo si può prendere anche a 57 anni di età.

Occhio ai calcoli, 26 euro al mese non bastano

Il Fondo quindi è rivolto a donne e uomini che svolgono queste attività senza remunerazione e senza vincoli di subordinazione. L’età minima per l’iscrizione è di 16 anni. Tramite il portale istituzionale dell’INPS tutti gli interessati potranno iscriversi. Una volta ottenuto l’ok da parte dell’Istituto, possono iniziare i versamenti. Per chi si iscrive al Fondo è vietata qualsiasi altra attività lavorativa dipendente o autonoma. I versamenti sono liberi, ma per coprire l’annualità intera devono essere per tutti i 12 mesi. Infatti versando per 12 mesi la cifra di 24 euro al mese si matura un anno di contribuzione utile alla pensione. Versando in un solo mese 500 euro senza versare più per l’intero anno solare, si ha la copertura per un solo mese. Questo fattore è importante perché per accedere alla pensione servono almeno 5 anni di versamenti nel Fondo.

Importo minimo e assegno sociale

Per ottenere la pensione l’importo minimo deve essere pari all’importo dell’assegno sociale con l’aggiunta del 20%. Nel 2024 l’assegno sociale è pari a 534,41 euro. Pertanto occorre una pensione da 641,29 euro al mese. La pensione è contributiva, pertanto occorre maturare un montante contributivo di oltre 100.000 euro per ottenere questo genere di pensione. Significa versare in soli 5 anni una cifra tra i 25.000 ed i 30.000 euro all’anno. Non certo una cosa facile da fare. Magari versando per più anni l’obiettivo diventa alla portata di molti.