La passione per il vintage e per il retrò sta creando dei nuovi mercati sempre più in espansione.

Questo è valido non solo per la moda nel settore dell’abbigliamento, ma anche per alcuni beni che negli scorsi decenni erano di uso comune.

Nelle cantine, nelle soffitte impolverate, o nelle case dei nonni, si possono ancora trovare vecchi oggetti in buono stato. Molti però non sanno che questi possono essere dei tesori inaspettati.

E che esiste qualcuno disposto a spendere molti soldi pur di ottenerli.

Uno degli oggetti più ricercati e venduti sono sicuramente i giradischi.

Infatti, non tutti sanno che questo incredibile oggetto vintage che abbiamo in casa può valere davvero oro ed alcuni impazziscono per averlo.

Un oggetto che sembrava finito

I giradischi ed i vinili sembravano, fino a qualche anno fa, degli oggetti ormai da buttare.

L’unico modo per guadagnarci qualcosa era quello di venderli ad appassionati e collezionisti, disposti a dare qualche euro per comprarli.

L’introduzione negli Anni ’80 dei CD ha scardinato il mercato della musica, innescando un lento e progressivo abbandono dei vinili. E di conseguenza anche i giradischi sono diventati obsoleti.

Stessa sorte, qualche decennio più tardi, capiterà ai CD. Il digitale ha ormai spazzato via l’analogico ed oggi quasi nessuno ascolta musica in questo modo.

Ma l’introduzione della musica in streaming, per qualche motivo, ha fatto ritornare alla ribalta vinili e giradischi.

Molto probabilmente ciò è dovuto al fatto che in realtà i CD non sono mai stati veramente così apprezzati come i vinili.

Questi ultimi, infatti, vennero soppiantati solo per una questione di praticità e di spazio, non per la qualità della musica decisamente superiore rispetto ai CD.

Ora che la musica è fruita ovunque, vinili e giradischi hanno riacquistato valore e mercato, proprio per l’esperienza unica che permettono di vivere.

In commercio ci sono svariati modelli, realizzati con tecnologie innovative e con prezzi alla portata delle tasche di tutti. Ma effettuando una semplice ricerca, si possono trovare anche vecchi modelli di decenni fa.

Il loro costo varia dai 100 euro alle decine di migliaia di euro, in caso di marchi importanti e stato di conservazione eccellente.

Se qualcuno, quindi, dovesse possederne alcuni in casa e non sa cosa farsene, può ricavarci un bel po’ di soldi. Questo è il momento giusto!