Cucinare e fare dolci è un’arte che richiede particolari modi e tempi congrui per fare le cose per bene. Il tiramisù è un dolce che piace a tutti, grandi e bambini ed è di facile preparazione ma si devono rispettare delle regole semplici per fare un ottimo lavoro.

La sua ricetta richiede l’utilizzo dei savoiardi, delle uova, il caffè, il mascarpone, lo zucchero e il cacao amaro.

Il momento più importante nella preparazione di questo gustoso dolce, è quando si procede ad inzuppare i savoiardi nel caffè.

In questo articolo spieghiamo, il metodo giusto per bagnare i savoiardi nel caffè e non averli troppo molli o troppo duri per un tiramisù a regola d’arte.

Questo passaggio potrebbe sembrare semplice, ma in realtà non lo è. Se li lasciamo qualche attimo in più nel caffè si sfaldano, e per il timore che possa accadere questo, li inzuppiamo troppo poco, e i savoiardi a volte risulteranno duri.

Ecco quindi il metodo giusto per bagnare i savoiardi nel caffè e non averli troppo molli o troppo duri per un tiramisù a regola d’arte.

I savoiardi da utilizzare per la preparazione di un ottimo tiramisù devono essere consistenti e non devono sfaldarsi.

Questo può essere verificato tastandoli con le dita.

Una delle regole principali è quella di non utilizzare il caffè appena fatto, deve essere freddo oppure tiepido.

Come bagnare i savoiardi

Quando questi biscotti vengono bagnati nel modo giusto ce ne accorgiamo, se dopo aver tagliato una fetta di tiramisù riusciamo a vedere benissimo la divisione a strati.

Dei savoiardi va immersa nel caffè soltanto la parte liscia posta in modo orizzontale.

I biscotti vanno sistemati nella pirofila senza sovrapporli, dando il tempo al caffè di raggiungere lentamente e in modo uniforme l’altra metà.

Procedere con lo strato successivo, dopo averlo farcito.

I savoiardi posso non anche non essere inzuppati ma spennellati con il caffè sulla parte liscia.