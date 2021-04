Si respira aria di ripartenza in questo 2021, anche se per ritornare ai tempi precedenti al coronavirus, ci vorrà ancora un po’.

Tra i tanti settori che sono andati in crisi in quest’ultimo anno e mezzo, c’è quello della moda. La pandemia ha infatti stroncato sia produttori che rivenditori, ma la voglia di ripresa c’è.

Per questo motivo, le tendenze del 2021 sono quasi tutte orientate al vintage ed alla sostenibilità.

Infatti, tutti stanno impazzendo per questa imperdibile borsa super pratica, che viene direttamente dagli anni ’70 e che sarà la tendenza di questo 2021.

Un’intramontabile borsa vintage

Una delle borse più amate dalle donne di ogni età è quella a secchiello.

Le origini risalgono agli anni ’30, quando ci fu l’esigenza di produrre un modello di borsa ampio, da poter contenere almeno cinque bottiglie di Champagne. La strana richiesta fu avanzata da un produttore, proprio a Gaston-Louis Vuitton che creò Noè.

Fu la prima borsa a secchiello, realizzata in pelle, di colore oro chiaro e con una chiusura a laccio.

Inutile dire quanto successo ebbe questo modello, utilizzato soprattutto durante i pic-nic organizzati dalle persone più abbienti e ricche.

L’evoluzione successiva

Il vero successo arrivò negli anni ’60, quando il ruolo della donna cominciò a cambiare profondamente, rispetto al passato.

Erano anni di mutamento sociale e politico, e anche le donne iniziavano a ritagliarsi sempre di più uno spazio nella società.

Essendo sempre più attive ed impegnate, avevano la necessità di possedere una borsa pratica e capiente. Ed è così che ritornò alla ribalta il modello della borsa a secchiello.

Ma anche gli anni ’80 e ’90 sono stati decisivi per far entrare definitivamente questa borsa nell’immaginario femminile.

Come nel 2020, anche nella collezione primavera-estate del 2021, aspettiamoci di vedere in cima alle classifiche di tendenza la borsa a secchiello.

Questo perché non solo c’è un’esigenza di ritornare un po’ al vintage, ma anche perché rimane comunque una borsa evergreen, pratica, funzionale ed elegante.

Infatti, fa della comodità il suo punto di forza e rappresenta un vero e proprio must-have.

Per questo, può essere utilizzata in varie occasioni, sia per andare a lavoro, che per uscire e viaggiare.