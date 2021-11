Sempre più auto per strada, sempre più traffico e per qualcuno di noi i minuti in macchina possono davvero diventare infiniti. Se a questo aggiungiamo un eccessivo accumulo di stress causato dal lavoro o dalla famiglia, ecco che la nostra giornata peggiora irrimediabilmente.

Per fortuna, ogni tanto, dalla radio o dalla nostra memoria di archiviazione esce una canzone che non riusciamo proprio a non cantare. Fregandocene degli occhi curiosi di passanti o di altri guidatori che ci affiancano, ci lasciamo andare in una performance tutta nostra. Finita la canzone sicuramente ci sentiremo molto più leggeri, con l’umore che improvvisamente è salito.

Non tutti sanno che questa azione che spesso compiamo in auto migliora l’umore e dà un taglio allo stress. E se l’umore migliora, sicuramente anche la nostra produttività in ufficio o la nostra pazienza in famiglia ne troveranno giovamento.

Troppo stress

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità lo stress non è una malattia. È la reazione psicologica che il nostro organismo dà a degli eventi della vita valutati come pericolosi o eccessivi. Nel corso dell’esistenza di ognuno, questi momenti purtroppo vengono vissuti. Se vediamo gli ultimi 2 anni, con l’avvento del Covid, difficilmente qualcuno non ne ha sofferto in maniera più o meno intensa.

Ovviamente con questo articolo non intendiamo dire che cantare in macchina combatte lo stress. Come detto lo stress non è una malattia, quindi non ci sono farmaci che lo possono curare, ma può causare ansia e depressione. In ogni caso va interpellato un professionista, anche solo per avere delle informazioni.

Cantare, però, a squarciagola in auto può dare un momentaneo giovamento nelle situazioni meno complicate.

Non tutti sanno che questa azione che spesso compiamo in auto migliora l’umore e dà un taglio allo stress

A confermare quanto detto rispetto al cantare a voce alta, e quindi allo strillare, ci viene in aiuto una teoria elaborata decenni fa. Lo psicologo statunitense Arthur Janov scrisse un saggio intitolato “The Primal Scream” dove sosteneva, in breve, che i disturbi erano causati da traumi infantili. Il paziente avrebbe dovuto ricordare i traumi, rievocarli ed esprimerli in maniera violenta, appunto urlando. Questa rabbia positiva riesce così a far uscire tutti i problemi di una persona in quel preciso momento senza il rischio che vengano repressi.

Forse è proprio questo uno dei motivi per cui farsi una bella cantata in auto a voce alta ci migliora l’umore e la giornata. Quindi perché non entriamo subito tutti in auto e ci facciamo una bella cantata liberatoria?