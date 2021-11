Qualcuno dice che dalle mani si possa capire tanto di una persona, il suo lavoro, le sue abitudini. In effetti se ci pensiamo usiamo le mani ogni giorno per fare qualsiasi attività. Che si tratti di scrivere al computer, lavare piatti e bicchieri o sollevare scatole pesanti. Per non parlare poi dell’abitudine di mordicchiarsi le unghie quando si è nervosi o sollevare le pellicine per calmarsi.

Avere mani curate talvolta può essere fondamentale per fare una buona impressione ad un colloquio di lavoro. Oppure per conquistare il partner al primo appuntamento con la nostra classe. Insomma, le unghie sempre a posto possono fare la differenza in tantissime occasioni.

Sta già spopolando questa nuova tendenza unghie che è semplice da realizzare ma dall’effetto incredibile

Però può capitare che per un motivo o per un altro le unghie non siano una nostra priorità. O per il lavoro che facciamo o perché semplicemente non amiamo le decorazioni eccessive. Questo però non significa che non possiamo applicare uno smalto che dia quel tocco di stile in più alle nostre mani. Non serve per forza utilizzare strane decorazioni o glitter evidenti, con questo design saremo sempre impeccabili.

Il trend del momento è un ritorno alla semplicità ma con qualche tocco di originalità. Abbiamo già visto che è stato questo il colore di tendenza per sfoggiare unghie autunnali spettacolari. Colori tenui ma particolari che mettevano in risalto mani affusolate e ben curate. Per questo inverno invece ci si può davvero sbizzarrire sulle tonalità più diverse. Non c’è limite alla fantasia, possiamo usare colori caldi e scuri, oppure tinte delicate come il verde salvia. L’importante è creare questo design davvero semplice ma incredibile.

Tre unghie della mano saranno molto semplici, una classica passata di smalto su tutta l’unghia. Preferibilmente sul pollice, medio e mignolo per poi sbizzarrirsi su indice e anulare. Sull’indice andremo a realizzare un classico french, solo più sottile del solito. Sempre con il colore scelto per le altre unghie, lasciando la base rosa naturale.

Ultime rifiniture

Poi per l’anulare ci vuole un po’ di manualità in più e un pennello a punta fine. Una base sempre neutra, sui toni del rosa, per poi creare questa splendida decorazione. Dobbiamo immaginare di lasciare una sorta di foglia rosa e colorare le estremità. Con una linea ondulata da metà attaccatura unghia e l’altra nel verso opposto alla punta.

Insomma, sta già spopolando questa nuova tendenza unghie che è semplice da realizzare ma dall’effetto incredibile. Con giusto un tocco di decorazione avremo delle unghie particolari e semplici nello stesso momento. Non ci resta che scegliere il colore che più amiamo e realizzare questa semplice decorazione. Con il minimo sforzo avremo un look semplice ed elegante, ma di estremo effetto. Se invece vogliamo qualcosa di ancora più classico, proviamo l’effetto a cascata solo sull’anulare.

