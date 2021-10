Ognuno nasce con un carattere diverso e, a seconda dell’educazione e delle esperienze, può migliorare o peggiorare. Molti non riescono ad esprimere le proprie idee, i propri dissensi o le proprie critiche perché, ad esempio, sono timidi. E proprio per questa caratteristica a volte si tende ad aggredire verbalmente l’altra persona rischiando poi di pentirsene.

Esistono semplici regole per riuscire a comunicare efficacemente con gli altri e per essere ascoltati e rispettati. Ecco di seguito allora i migliori consigli per parlare in modo persuasivo e avere successo in tutti i campi.

Partiamo delle basi

La comunicazione è composta da parole e da gesticolazione, espressioni facciali e volume della voce. Per far sì che la comunicazione sia davvero produttiva è fondamentale capire quello che ci sta dicendo il nostro interlocutore e fargli capire il nostro messaggio.

Tutto questo è possibile se si ascolta attivamente e si risponde in modo risoluto. L’ascolto è importante per capire i punti di vista e le motivazioni della controparte. Un buon consiglio è spronarlo nel parlare, soprattutto se ha un carattere timido, e magari, nel rispondergli, fare un piccolo riassunto di quello che ha detto. Questo gli dimostrerà la nostra attenzione nei suoi confronti e instaurerà più fiducia reciproca.

Da parte nostra una risposta sicura e risoluta assicurerà una comprensione chiara del nostro punto di vista. Questo usando un linguaggio calmo ma che vada dritto al punto senza fare troppi giri di parole. Importante è non rimanere passivi in una discussione, tenendosi tutto dentro, ma nemmeno usare un tono aggressivo o troppo alto.

I migliori consigli per parlare in modo persuasivo e avere successo in tutti i campi

Per fare capire in modo chiaro quello che pensiamo è importante, come detto, affrontare subito la discussione, usando toni calmi, esprimendo quello che si pensa. Esempio calzante è quando una persona ha un comportamento errato. Questa non deve essere criticata personalmente ma deve essere specifica verso l’atteggiamento.

Una critica costruttiva è quando si mette l’interlocutore davanti al fatto compiuto, in modo che, senza usare modi isterici, lo facciamo rendere conto dell’errore.

Per evitare atteggiamenti che ci fanno apparire come sottomessi è fondamentale rimanere fermi sulle proprie parole. Se quello che diciamo o facciamo ci sembra giusto ma veniamo continuamente incalzati per cambiare opinione, il nostro atteggiamento dovrà rimanere deciso. Questo porterà, in breve tempo, a far desistere chi sta criticando, facendo aumentare la nostra autostima e la nostra credibilità.