Con l’estate in arrivo stiamo tutti attendendo il momento in cui dovremo fare le valigie e partire per le tanto desiderate ferie.

Non c’è sensazione migliore del potersi godere questi brevi momenti di pace e tranquillità, dimenticandosi dello stress quotidiano a cui siamo sottoposti.

Il problema soprattutto per noi donne è fare le valigie, vogliamo portarci dietro qualunque cosa, finendo per non avere mai abbastanza spazio necessario.

Per questo sveleremo nell’articolo seguente che non tutti sanno che bastano solo questi geniali trucchetti salvaspazio per preparare la valigia in vista delle vacanze.

Come preparare la valigia

La cosa principale, per iniziare, è selezionare riflettendo attentamente sui vari abbinamenti: aiutandoci compilando una lista.

In questo modo sarà semplice ricordare abiti e accessori importanti da portarci dietro, evitando di accumulare oggetti inutili.

È importante controllare il meteo, così avremo un’idea delle temperature che ci saranno durante le vacanze, sia di giorno che di sera.

Teniamo poi conto dell’eventuale shopping, che sicuramente faremo, quindi conserviamo un piccolo spazio per un abito o un paio di scarpe.

Un altro piccolo trucchetto sta nell’infilare i calzini nelle scarpe, approfittando di questa cavità vuota, potremo recuperare spazio.

Ma non solo, possiamo infilare anche cinture e sacchetti, accessori vari che in questo modo saranno protetti e non rischieranno di disperdersi nella valigia.

Le scarpe poi possono essere inserite nelle cuffie per la doccia, così la suola non sporcherà i capi ed intanto non useremo sacchetti più grandi.

Non tutti sanno che il metodo migliore per occupare meno spazio è arrotolare i nostri capi, ovviamente prima dovremo stenderli bene per eliminare le pieghe.

È consigliabile, arrivati a destinazione, tirare fuori dalla valigia tutti i nostri capi per appenderli in bagno, intanto che facciamo la doccia.

Incredibilmente, il vapore che proviene dall’acqua calda ha la capacità di eliminare molte delle pieghe che si accumulano sui nostri vestiti.