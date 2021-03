Pochi lo sanno ma una delle principali cause di morte nel mondo sono gli incidenti domestici. Tutti gli anni centinaia di persone muoiono o restano ferite in seguito a cadute, ustioni e altri incidenti che avvengono in casa.

Come tutti i genitori sanno quando si hanno bambini piccoli bisogna prestare attenzione ad ogni dettaglio, per esempio evitare che i bambini maneggino oggetti piccoli oppure fare in modo che le prese della corrente siano chiuse. Oggi sveleremo che non tutti lo sanno ma questo oggetto che abbiamo tutti può salvarci la vita.

Un design salvavita

Tutti noi abbiamo in casa oggetti piccoli che potrebbero essere ingeriti dai nostri figli, e per questo dobbiamo fare moltissima attenzione. Se un bambino ingerisce per sbaglio oggetti in plastica potrebbe rischiare il soffocamento. In ogni caso se ciò accade bisogna intervenire tempestivamente e applicare le manovre anti-soffocamento.

Chiunque possiede delle penne a sfera, anche conosciute come biro. Questa penna, progettata per la prima volta dall’inventore ungherese Laszlo Biro ha un segreto che molti non conoscono.

La moderna versione in commercio dal 1991 è progettata apposta per evitare che possa causare problemi, soprattutto ai più piccoli.

Il tappo della biro è un oggetto piccolo, quindi potenzialmente rischioso. Ma chi inventò quest’oggetto pensò di progettare un buco nella parte apicale del tappo in modo che se venisse ingerito per sbaglio l’aria potesse passare.

Non tutti lo sanno ma questo oggetto che abbiamo tutti può salvarci la vita

Abbiamo visto come il design ancora una volta può migliorare e addirittura salvarci la vita, soprattutto quella dei più piccoli.

D’ora in poi non guarderemo più una biro come prima, consapevoli della storia del suo design e della sua utilità sociale incredibile.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo parlato di una pratica da fare per evitare problemi in casa.