Anche quest’anno dobbiamo dire addio alle scampagnate con gli amici e alle grigliate in famiglia. Se siamo fortunati ad avere un giardino possiamo concederci comunque un barbecue. Ma invece chi vive in città e non può uscire di casa? Nessun problema! Esistono dei piccoli trucchi per ricreare un vero barbecue fai da te in poche mosse. Così ci si può godere una gustosa grigliata in casa e in totale sicurezza.

Basta solo un balcone per fare un barbecue fai da te con questi oggetti

Quando parliamo di casa, intendiamo balcone o terrazzino. Anche se questi metodi si possono usare anche all’interno, come in un garage, meglio stare all’aria aperta. Quando si ha a che fare con il fuoco è sempre bene farlo senza rischi. Cucinare con il barbecue in casa oltre a riempire l’ambiente di fumo, può essere pericoloso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco due soluzioni ingegnose per una gustosa grigliata

Il primo metodo è davvero geniale. Tutto quello che ci serve potremmo già averlo a portata di mano in casa. Altrimenti andrà acquistato, ma non sarà una spesa costosa come quella di un barbecue portatile. Serviranno un vaso di terracotta e una griglia tonda. Tutto qui. Se si deve acquistare meglio prendere prima la griglia e poi trovare un vaso adatto. Basterà fare un fuoco con la carbonella nel vaso, e poi riporre la griglia all’interno. Su quel bordino che crea come una sorta di scalino. Se le misure dovessero essere sbagliate ci si potrebbe aiutare con dei pezzetti di mattone. Per non rovinare il pavimento con il calore, meglio mettere un paio di mattoni come base sotto il vaso. Per il resto il risultato è assicurato, ma attenzione, usare sempre un guanto da forno per non scottarsi.

Un altro metodo più veloce e pratico è usare una fioriera di metallo. Sempre per evitare di rovinare il pavimento si può usare una di quelle che si applicano alle ringhiere. All’interno preparare la brace con la carbonella, e poi inserire una griglia. Ma sempre in base alle dimensioni procurarsi una griglia adatta. E muniti di pinze e guanti siamo pronti a grigliare!

Quindi, basta solo un balcone per fare un barbecue fai da te con questi oggetti. Siamo costretti a passare anche questa Pasquetta in casa, ma non dobbiamo rinunciare ad una bella grigliata. Con questi metodi si può realizzare un buonissimo BBQ tra le quattro mura di casa. L’importante è non dimenticarsi mai di marinare la carne nel modo giusto!