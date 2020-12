Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’INPS ha allestito la piattaforma per il bonus baby-sitter. Però non tutti i lavoratori autonomi hanno la possibilità di prendere il bonus baby-sitter. Infatti solo i genitori residenti nelle zone rosse Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e provincia autonoma di Bolzano possono inviare la domanda. Il periodo di riferimento è retroattivo: dal 9 novembre al 3 dicembre.

Dunque, il via libera al bonus c’è ma i genitori devono attendere qualche altro giorno per ottenere il beneficio. Infatti, i dettagli della misura non sono ancora chiari, perché non c’è una circolare in merito.

Cosa prevede il bonus baby-sitter

Il Decreto Ristori-bis ha previsto questo bonus di massimo 1.000 euro. Durante l’arco di tempo, prima citato, le attività didattiche sono state sospese. Perciò, i genitori possono ottenere un ristoro per le spese effettuate nel periodo di sospensione della scuola.

I beneficiari sono i genitori lavoratori iscritti alla gestione separata INPS o alle gestioni speciali dell’AGO. Inoltre questi cittadini non devono essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie. Anche i genitori degli alunni iscritti alle scuole secondarie di I grado ottengono il beneficio.

I requisiti da rispettare

Però, i genitori devono rispettare determinati requisiti per avere l’aiuto di Stato. Infatti, il lavoratore può accedere al contributo solo se l’attività lavorativa non può essere svolta in modalità smart working. Inoltre in famiglia, l’altro genitore non deve aver ottenuto altri strumenti di sostegno al reddito, a seguito di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure disoccupato.

In attesa del via libera, i genitori devono focalizzare l’attenzione sul periodo preciso. Infatti, l’INPS remunera con il Libretto Famiglia solo le prestazioni lavorative di baby-sitter dall’entrata in vigore del Decreto fino al 3 dicembre.

Purtroppo al momento, non ci sono proroghe, perciò per l’attuale periodo pre natalizio non ci sarà nessun aiuto. A prescindere dalle decisioni future, come abbiamo visto, non tutti i lavoratori autonomi hanno la possibilità di prendere il bonus baby-sitter. I lavoratori autonomi subiscono ancora tante disparità di trattamento.