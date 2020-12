Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli iscritti al programma cashback sono oltre tre milioni e mezzo. Però, non tutti hanno capito fino in fondo come utilizzare questa opportunità. Vediamo quali sono i passi falsi che compromettono il cashback. Per accedere al programma dei rimborsi c’è la necessità di registrare le carte elettroniche di pagamento tramite l’app IO. Attualmente i sistemi hanno registrato sei milioni di carte di credito.

L’app IO funziona

Finalmente sono stati superati i problemi tecnici dei primi giorni. Molti cittadini hanno perso tempo per registrarsi e il più delle volte hanno avuto dubbi sul buon esito. In questo articolo vogliamo dare dei suggerimenti per evitare errori che possano far perdere il bonus cashback. Da quanto risulta, molti italiani non hanno ancora ben chiaro la modalità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Attenzione a come si utilizzano le carte

Uno degli errori più ricorrenti è registrare la carta di credito sull’app IO ma nei fatti usare per gli acquisti il bancomat sempre collegato allo stesso conto corrente. L’applicazione non conteggia il pagamento. Ogni persona deve registrare tutte carte in possesso a proprio nome sull’app IO.

Le persone che hanno il conto cointestato devono registrare individualmente le carte perché per partecipare al programma rimborsi non conta il numero del conto corrente.

L’importante è registrare entro fine anno, all’interno della sezione apposita dell’app IO, l’IBAN dove farsi accreditare i soldi. I primi fruitori del servizio, una volta fatto l’acquisto, hanno notato che il pagamento non compare nell’applicazione.

La registrazione della transazione

Gli italiani sono abituati a vedere subito la transazione fatta con l’home banking degli istituti di credito. Con l’app IO, la transazione sarà visibile entro tre giorni. Perciò inutile dare la colpa al negoziante. Quest’ultimo non deve fare nulla, perché il sistema è informatizzato e il conteggio avviene in automatico. Gli italiani devono iniziare a prendere confidenza con il sistema cashback.

Quanto conta l’importo della transazione?

Molti si stanno chiedendo se conta l’importo della transazione. L’unico vincolo ad oggi è fare dieci operazioni di pagamento a prescindere dall’importo. Infatti il cashback viene calcolato per qualsiasi importo.

Di conseguenza, meglio raggiungere il numero minimo delle transazioni anche con pagamenti di piccolissimi importi. Perciò evitiamo di inciampare in passi falsi che compromettono il cashback.