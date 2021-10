La maggior parte degli italiani afferma che la nostra capitale è una delle più belle del Mondo. Ma l’Italia è ricca di belle città ricche di fascino e cultura come Venezia e Firenze. E questi sono solo due esempi. A Roma però non esistono solo i Musei Vaticani, il Colosseo, Villa Borghese o le innumerevoli chiese piene di opere contraddistinte dal chiaroscuro di Caravaggio. Ci sono infatti anche degli angoli nascosti che chiunque può apprezzare, anche senza pagare il biglietto d’entrata. Infatti, non tutti conoscono questi posti insoliti da visitare gratuitamente a Roma. Andiamo insieme alla scoperta di queste piccole meraviglie per visitare la città come un vero viaggiatore e non come un mero turista.

Non tutti conoscono questi posti insoliti da visitare gratuitamente a Roma

Il primo posto che vale assolutamente la pena vedere è il quartiere Coppedé. Per arrivarci bisogna recarsi alla Fontana delle Rane, vicino a Piazza Mincio. Qui i Beatles si fecero il bagno mentre erano in tour. In questa zona sono visibili diverse case contraddistinte da facciate molto particolari. La più famosa è sicuramente il “Villino delle fate”, chiamato così per le sue asimmetrie e per la sua aura quasi fiabesca. Qui si fondono infatti diversi stili architettonici: il gotico e il barocco con anche degli spunti di derivazione medievale.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

La seconda è sicuramente la zona della Garbatella, situata nella zona Nord della città. Sicuramente quest’area è diventata famosa per la serie tv “I Cesaroni”. L’omonima famiglia, infatti, nella fiction era la proprietaria di una bottiglieria gestita dal personaggio più brontolone, lo zio Cesare. Ancora oggi questo locale è oggetto di visite da parte dei fan. Ma non solo, questa zona è particolarmente amata dal regista turco Ferzan Özpetek che generalmente gira i suoi film utilizzando questa ambientazione. L’esempio più famoso e lampante di questa sua scelta artistica è “Le fate ignoranti”.

Infine, il suggestivo “buco della serratura”

Rimanendo in ambito cinematografico infine consigliamo di dare un’occhiata al “buco della serratura”, piccolo spioncino all’interno della Villa del Priorato in Piazza dei Cavalieri di Malta. Dal foro del portone principale si può intravedere in tutta la sua bellezza la cupola della Basilica di San Pietro. Questo luogo è anche presente in uno dei più famosi film di Paolo Sorrentino, “La grande bellezza”. Per evitare possibili affollamenti consigliamo di visitarlo di sera in modo da potersi godere il monumento ammantato dalle luci.

Approfondimento

Questo magico parco vicino a Torino è perfetto per godersi gli ultimi giorni di settembre