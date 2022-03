È questo l’allenamento veloce per dimagrire, più un circuito casalingo per bruciare grasso addominale, rassodare le cosce e aumentare i glutei 

Quando si decide di iniziare a fare un po’ di movimento quasi sempre è perché ci vediamo con qualche rotolino di troppo.

Insieme alla dieta, per dare un’ulteriore scossa al nostro fisico, ma anche al metabolismo, lo sport sarebbe l’ideale.

In questo modo non solo potremmo vedere scalare il peso sulla bilancia ma assisteremmo a una generale ri-tonificazione di tutte quella parti flaccide da tempo.

Tuttavia, per ottenere questi risultati ci vorrebbe innanzitutto la costanza, accompagnata da una buona dose di volontà e grinta.

Molti, poi, potrebbero pensare che ci vorrebbe anche tanto tempo a disposizione ma, come scopriremo nell’articolo di oggi, questo non è un requisito indispensabile.

È questo l’allenamento veloce per dimagrire, più efficace di un circuito casalingo per bruciare grasso addominale, rassodare le cosce e aumentare i glutei

Per chi ha i minuti contati ma vuole ottenere dei risultati soddisfacenti, esisterebbe un allenamento da incastrare tra un impegno e l’altro, in pausa pranzo o a fine orario lavorativo.

Un’altra buona notizia, poi, è che si potrebbe tranquillamente svolgere in casa, anche senza attrezzi e in compagnia come incentivo extra.

Stiamo parlando dell’Amrap che letteralmente significa “As many rounds as possible”, ossia più round possibili in un arco di tempo prestabilito.

Un round è un insieme di esercizi, ciascuno dei quali va ripetuto un certo numero di volte, in successione e senza pause.

Appena completiamo il round dobbiamo immediatamente ricominciare da capo fino allo scoccare del tempo.

L’Amrap, quindi, fa parte del metodo Hiit, rapido e intenso, ed è questo l’allenamento veloce per dimagrire ma non solo.

Infatti, permetterebbe anche di:

scolpire il fisico;

stimolare la nostra forza sopita;

bruciare tante calorie;

aumentare la resistenza;

ridurre lo stress.

Un circuito Amrap

Per svolgere questo circuito ci serviranno solo 10 minuti di tempo, 20 se volessimo ripeterlo due volte con una pausa di 1 minuto e mezzo.

Però, il suggerimento sarebbe di cimentarsi in questa impresa solo quando siamo giù più allenati.

Il nostro round prevede un insieme di esercizi che ci permetterebbero di raggiungere 3 obiettivi:

pancia piatta e girovita asciutto;

cosce toniche e interno coscia sodo;

glutei alti, modellati e voluminosi.

Allora, tutto quello che dovremmo fare è avviare il timer e darci dentro fino all’ultimo secondo con:

15 cruch addominale con gambe in alto;

8 sit up con piedi bloccati;

15 slanci con gamba dritta, prima destra e poi sinistra, distesi su un fianco e con elastico sulle caviglie;

10 slanci posteriori a carponi, distendendo la gamba in alto, prima destra e poi sinistra;

15 ponte per glutei distesi supini con entrambi i piedi appoggiati a terra.

Approfondimento

L’allenamento che sta spopolando sui social e che tutti vogliono provare si fa con questo particolare oggetto