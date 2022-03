Non tutti conoscono la patria della ceramica, questo borgo di grotte e canyon con secoli di storia e una buona cucina

Chi crede di aver visto e visitato ogni angolo del Mondo, probabilmente si sbaglia. Anche il viaggiatore più incallito ha sempre qualcosa da imparare in luoghi che ancora non conosce. E non serve per forza uscire dai confini nazionali per capirlo.

In Italia abbiamo la fortuna di avere a disposizione una vasta eterogeneità di ambienti e posti incredibili. Uno di questi è un borgo spettacolare immerso nel magnifico paesaggio pugliese. Una preziosa perla famosa per l’artigianato e le bellezze naturali che la circondano, ma per molti ancora tutta da scoprire.

Il diamante del tarantino

All’interno della provincia di Taranto sorge l’incredibile borgo di Grottaglie. Non tutti conoscono la patria della ceramica, uno dei nomi che contraddistingue questa singolare località pugliese. Grottaglie si erge sul pendio di una collina, nel caratteristico territorio delle Murge.

Una volta arrivati fin qui, potremo restare incantati non solo da ciò che questo borgo racchiude, ma dalla bellezza impareggiabile dell’ambiente circostante. Prepariamoci a vivere un’esperienza indimenticabile in compagnia di storia e cultura, fermandoci ogni tanto a gustare i tipici piatti della cucina locale.

Quello a Grottaglie sarà un viaggio che conquisterà il cuore del viaggiatore. Addentrandosi per le sue vie si resterà sbalorditi nell’ammirare il centro storico interamente scavato nel tufo. Ma il primo vanto di questo borgo è la produzione della famosa ceramica, esportata in tutto il Mondo. Per saperne di più sulla storia di questo materiale si può fare visita al museo situato all’interno del Castello Episcopio. Qui sono in mostra oggetti e sculture in ceramica realizzati a mano sin dai secoli passati.

Altrettanto suggestivo e intrigante è il Quartiere delle Ceramiche. Tra le sue mura si incrociano storia e tradizione e si possono visitare botteghe e laboratori costruiti nella roccia. Infatti, non dimentichiamoci che Grottaglie è chiamata anche “la città dalle molte grotte”. Questo perché tutt’attorno si estendono canyon e caverne di epoca paleolitica. Non a caso, il paese stesso si sviluppa dentro una gravina.

Anche fermarsi per un pasto o uno spuntino è un vero piacere qui. Facciamo tappa in uno dei ristoranti o trattorie del centro per gustare un fantastico piatto di ciceri e tria, cozze alla marinara o melanzane ripiene. Sarà una goduria sia per gli occhi che per il palato.

