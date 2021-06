Non tutti ancora conoscono la nuova funzione straordinaria di Instagram e Facebook che permette di avere un maggiore controllo sui social media

I social media, come fonte di connettività, sono strumenti geniali. Nell’ultimo anno poi, il loro protagonismo è aumentato, complici anche le misure di distanziamento imposte dall’emergenza sanitaria Covid 19. Ma è anche vero che i social media alimentano la cultura del confronto, che per molti può essere motivo di forte disagio. Per salvaguardare la propria privacy, inoltre, molti hanno manifestato l’esigenza di evitare che gli altri vedano i contenuti verso i quali mostriamo apprezzamento. Da qui la nuova funzione straordinaria di Instagram e Facebook che non tutti ancora conoscono e che, finalmente, permette di avere un maggiore controllo sui social media.

Nasce la nuova funzione “nascondi Mi piace”

Molti vivono l’ansia del confronto: c’è sempre chi si diverte di più di noi, chi ottiene più like e chi ha più amici. Con il lockdown questa ansia è anche aumentata. Queste persone vivono un rapporto difficile con i social perché da una parte sono profondamente consapevoli che i paragoni possono farli sentire male, dall’altra amano l’elemento di connessione. L’arrivo della nuova funzione “nascondi Mi piace” di Facebook e Instagram, quindi, è musica per le orecchie di molte persone.

In sostanza, la nuova funzione consente di nascondere sia i conteggi dei like sui post di altre persone che appaiono nel nostro feed sia quelli che pubblichiamo sul nostro account. Senza il timore di entrare in questa spirale di ansia da confronto, i social diventano uno spazio molto meno stressante. È un piccolo ma positivo passo per coloro che vogliono utilizzare app come Instagram e Facebook tutelando la propria salute mentale e la propria privacy. Ma non tutti ancora conoscono questa nuova funzione straordinaria di Instagram e Facebook che permette di avere un maggiore controllo sui social media.

Come attivare la funzione “nascondi Mi piace” su Instagram

Impostazioni > Privacy > Post. Infine, cambiare su ON l’interruttore collocato alla voce Nascondi il numero di “Mi piace” e di visualizzazioni.

Come attivare la funzione “nascondi Mi piace” su Facebook

Pagina personale > Altro > Mi piace > Modifica la privacy dei tuoi “Mi piace”. Dopo aver selezionato l’opzione della privacy che si preferisce, cliccare sul pulsante Chiudi.

Alla fine, i conteggi simili esisteranno ancora e il coinvolgimento continuerà a guidare l’algoritmo. Ma è importante che gli utenti utilizzino i social media in modo consapevole, selezionando le persone e gli influencer da seguire. Gli influencer, i marchi e persino le piattaforme di social media non sono nulla senza gli utenti. Abbiamo il potere di rendere i social media un posto migliore più di quanto pensiamo.