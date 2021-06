Quando tutti aspettano un movimento, spesso, anzi nella maggioranza dei casi non accade. Da diverse settimane molti addetti ai lavori continuano a tuonare contro il rialzo che è iniziato nel mese di marzo dello scorso anno, ma invano. Infatti, il rialzo dei mercati azionari continua ad essere forte e solido e non vede ostacoli.

Al momento, non cambia la nostra view di un millesimo rispetto quanto abbiamo scritto nei giorni scorsi.

Procediamo per gradi.

Alle 19:36 della giornata di contrattazione del 7 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.681

Eurostoxx Future

4.100

Ftse Mib Future

25.820

S&P 500 Index

4.218,99

La nostra previsione annuale fra alti e bassi, colloca il massimo annuale nella prima decade del mese di agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 4 giugno.

La prossima data di setup scadrà il 22 giugno. In questa data dovrebbe formarsi un minimo/massimo assoluto/relativo.

La nostra previsione per la settimana in corso

Il minimo settimanale dovrebbe formarsi fra lunedì e martedì ed il massimo in quella di venerdì. Dopo la prima giornata di contrattazione della settimana, continuiamo a confermare questa previsione.

Il rialzo dei mercati azionari continua ad essere forte e solido e non vede ostacoli

Quali sono i livelli da monitorare domani e nei prossimi giorni che potrebbero far cambiare la tendenza in corso?

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’8 giugno inferiore a 15.407.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’8 giugno inferiore a 4.049.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’8 giugno inferiore a 25.400.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’8 giugno inferiore a 4.166.

Quale operatività di trading mantenere per la giornata di martedì?

Long in ottica intraday e mantenere i Long in ottica multidays. Come potrebbero muoversi i prezzi durante la contrattazione di martedì? Attendiamo una giornata che dovrebbe “presentarsi” in questo modo: fase laterale per qualche ora e poi nuovo rialzo intraday con la formazione del massimo giornaliero a ridosso della chiusura della giornata di contrattazione.

Come al solito si procederà per step.