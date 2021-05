È sempre più diffuso il fenomeno dello “street food”, un vero e proprio modo di vivere il cibo in rapporto al suo background culturale. Negli ultimi anni sono stati creati cibi di strada originali e di qualità che hanno avuto tantissimo successo. Spesso si tratta di idee semplici applicate al cibo che, col tempo, diventano gastronomicamente più articolate. Lo street food viene ogni giorno reinventato in forma innovativa, sorprendente, pratica e soprattutto gustosa. A volte capita anche che il risultato di questo processo creativo sia non soltanto buono ma anche bello, tanto da diventare famoso soprattutto sui social. Ecco allora il dolce golosissimo più amato da Instagram che sta facendo impazzire tutti e che si può preparare anche in casa, ma come se fossimo in strada.

Il waffle bubble, il waffle con le bolle

Inventato a Hong Kong e poi diffuso in tutto il mondo, il waffle bubble è uno snack sfizioso e alternativo, la cui pasta si prepara con una apposita piastra e si guarnisce poi a piacere. Si distingue per la sua forma “a bolle” ed è caratterizzato da una consistenza estremamente croccante all’esterno. Nella sua versione più comune, il waffle bubble viene arrotolato, riempito con il gelato e decorato con ingredienti golosi, come frutta fresca, granelle, Nutella ecc., oppure farcito con sciroppi e panna. Basta guardare questo dolce per capire perché sia tanto amato da Instagram: un aspetto golosissimo e molto colorato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

Ecco gli ingredienti della ricetta originale:

a) 90 g di farina;

b) un cucchiaino di lievito istantaneo (quello in polvere per dolci);

c) un cucchiaino di amido di mais;

d) un pizzico di sale fino;

e) un uovo;

f) 120 g di zucchero;

g) 50 ml di latte (circa ¼ di tazza);

h) 50 ml di acqua;

i) 1 stecca di vaniglia (o una bustina di vanillina);

l) 40 g di burro.

Preparazione

Per realizzare i waffles con le bolle occorre avere a disposizione l’apposita piastra dotata di pallini.

Dopo aver unito in una ciotola gli ingredienti secchi (farina, lievito, amido di mais e sale) mescolare con una frusta elettrica. Aggiungere uovo, latte, acqua, zucchero e vaniglia.

Quando gli ingredienti sono ben amalgamati, aggiungere burro fuso e mescolare. Una volta ottenuto un impasto semiliquido, uniforme e senza grumi, lasciarlo riposare qualche minuto.

Riscaldare la piastra e versare un mestolo abbondante di pastella sulla piastra, distribuendo bene l’impasto in modo da riempire tutte le bolle. Cuocere 2/3 minuti per lato. Modellare la cialda quando ancora calda e farcirla a piacere.

Questo è il dolce golosissimo più amato da Instagram che sta facendo impazzire tutti che si può preparare anche in casa.