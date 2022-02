Febbraio è quel mese dell’anno in cui i migliori stanno mettendo in pratica i buoni propositi e gli altri, invece, stentano a partire.

L’oroscopo ci riesce a dire che c’è un piccolo segreto per riuscire a partire con il piede giusto che potrebbe funzionare per tantissime persone. Tuttavia, chi sta vivendo un mese di febbraio negativo si consoli: la primavera è vicina.

Questa stagione dell’anno in cui i giorni cominciano ad allungarsi seriamente e in cui il tempo diventa sempre più bello può diventare una metafora del nostro animo. Possiamo lasciare alle spalle l’inverno e tuffarci in una primavera piena di speranze e di progetti. Infatti, non tanto l’Ariete, ma il Cancro e altri segni potrebbero riuscire a cambiare parti della loro vita impegnandosi a farlo.

Il povero Ariete

Da un po’ di tempo l’Ariete è bloccato in una strada che sembra senza uscita. L’inverno non è stato uno dei migliori e i nati sotto questo segno accusano ancora la stanchezza dell’anno passato.

Febbraio si prospetta come la coda di una lunga scia di difficoltà che però sembra volgere al termine. Certo, quando siamo ancora presi dall’occhio del ciclone ci sembra che tutte queste non sono altro che speranze.

Tuttavia, quando la sfortuna cederà il passo alla fortuna, l’Ariete si renderà conto di aver ritrovato la sua forza, la sua energia e la sua vitalità. Per un segno di fuoco come l’Ariete, l’energia e la passione è tutto e ritrovarla sarà un’ottima sorpresa che arriverà più tardi.

Non tanto l’Ariete, ma il Cancro e altri segni dell’oroscopo vivranno un febbraio d’oro

Il Cancro, invece, ha la fortuna di vivere un momento davvero felice. La sua sensibilità e la sua propensione all’ascolto riescono a farlo sentire amato e accettato. Febbraio è un mese che per i nati sotto il Cancro può diventare un vero volano per questo anno. Partire bene è già un buon risultato, dicevano i saggi ed è proprio ciò che sta capitando al Cancro.

Discorso simile vale per il Toro, che continua nella sua corsa verso il successo. In questo caso, le stelle ci dicono che le persone nate sotto questo segno stanno trovando grande soddisfazione al lavoro. Per il Toro, come per il Capricorno, il lavoro è tutto e quando va bene la parte professionale per loro va bene la vita.

