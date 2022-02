Spesso ci dimentichiamo di pulire con cura alcune delle zone della casa e dell’ufficio con cui veniamo più a contatto. In realtà, proprio questo fatto le rende spesso dei veri ricettacoli di sporco e batteri. Ecco perché è a loro che dovremmo dedicare le nostre attenzioni in modo regolare, disinfettandole e togliendo grasso e pelle morta che inevitabilmente si accumulano su certe superfici. Certo, esistono tanti prodotti in vendita sul mercato che potrebbero servire allo scopo. Però, dal momento che tocchiamo queste superfici così spesso, forse sarebbe meglio utilizzare anche dei metodi naturali. Fortunatamente, in dispensa abbiamo già tutto quello che ci serve.

Per pulire e igienizzare la scrivania di lavoro o il tavolo potrebbe essere essenziale utilizzare questo prodotto naturale e profumato contro i germi

Vediamo quali sono gli ingredienti che abbiamo a disposizione e che potrebbero igienizzare gran parte delle superfici. Infatti, a prescindere dal materiale di cui sono composte, i metodi naturali risultano spesso più delicati di quelli che prevedono l’utilizzo di prodotti industriali.

Le nostre nonne erano delle grandi esperte in tal senso e facevano un largo uso di aceto per pulire forno, fornelli e tanto altro. Questo, infatti, sarebbe dotato di un potere igienizzante più che discreto. Ovviamente, l’aceto, pur essendo economico, ha un odore molto pungente. Per questo, possiamo smorzarlo con degli altri ingredienti. Anzitutto, però, prediligiamo l’aceto di mele rispetto all’aceto scuro, come quello di Modena ad esempio.

Per dare un aroma di freschezza al nostro preparato non possiamo che utilizzare il limone. Questo infatti dona una nota agrumata molto piacevole, che riesce a sovrastare l’odore acre dell’aceto. Oltretutto, poi, la sua acidità lo rende anche efficace contro lo sporco.

Infine, non si può non nominare anche il bicarbonato, il vero passepartout delle faccende di casa. Anche questo contribuisce a smacchiare e pulire in profondità.

Come usare questi ingredienti senza tanto sforzo

Ovviamente, non dobbiamo presentarci in ufficio con una bottiglia d’aceto, qualche fettina di limone e una bustina di bicarbonato. Possiamo riutilizzare lo spruzzino vuoto di uno sgrassatore che abbiamo ormai terminato. All’interno, versiamo circa un litro d’acqua per poi aggiungere gli altri ingredienti. Mettiamo mezzo bicchiere di aceto di mele, mezzo bicchiere di succo di limone e un cucchiaio di bicarbonato. Quest’ultimo creerà un po’ di schiuma, quindi è meglio mescolare gli ingredienti prima di chiudere il coperchio.

Riagganciamo lo spruzzino e siamo pronti a utilizzare il nostro preparato sia a casa che in ufficio per pulire e igienizzare la scrivania di lavoro oppure il tavolo. Il nostro igienizzante naturale dovrebbe durare per circa un mese. Se lo desideriamo, possiamo aggiungere anche un cucchiaio di acqua di rose per profumare.

Ricordiamoci però che le qualità di questi ingredienti non si fermano qui. Infatti, possiamo utilizzarne alcuni per igienizzare i taglieri e persino per ottenere un bucato morbido e profumato.